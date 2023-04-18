«Без спичек и телефона, спал на сосне»: мужчина четверо суток блуждал по лесу, спасаясь от рысей

Виталия искали 4 дня. Фото: соцсети

Руки обморожены, весь в земле, но живой. В Новосибирской области произошла невероятная история. Сегодня, 18 апреля егеря Черепановского района на территории заказника «Инской» нашли замерзающего 38-летнего мужчину. Охотоведы тут же отвели потеряшку в машину, накормили, обогрели. Оказалось, что это житель села Шипуново и его ждут дома уже четыре дня.

- Я утром и вечером молилась Богу, чтобы он сыну дорогу указал, - говорит его мама.

Подробности истории спасения в материале КП-Новосибирск.

ПОЕХАЛ КОЛОТЬ ДРОВА

38-летний Виталий Н. – инвалид детства. Он живет в небольшом доме вместе с мамой в селе Шипуново Сузунского района. Мужчина уехал из дома в пятницу, 14 апреля.

- Он с утра кому-то помогал в деревне. Пришел домой во втором часу. У него зазвонил телефон, он засобирался снова на улицу. Сказал, что если успеет на автобус, то поедет в соседнее село. Вроде калым там нашел, дров кому-то наколоть. И вот так уехал, - рассказала КП-Новосибирск Валентина, мама Виталия.

Мужчина на автобусе добрался до деревни Нововоскресенка в Черепановском районе. А уже оттуда пошел пешком в село Казанцево, Алтайского края: это 15 километров по прямой. Там и ждали, видимо, работягу.

- Сын и раньше ради заработка уезжал далеко, но всегда звонил. А тут два дня прошло и тишина, телефон не доступен. Я забила тревогу. За помощью обратилась к нашему главе сельсовета, - говорит пенсионерка.- Теперь уже понятно, что сын заблудился. Плутал, то по полю, то по лесу, выйти не мог.

«НАКАНУНЕ СЛЫШАЛА ЕГО ШАГИ»

В эти дни в Черепановском районе температура опускалась до +3 градусов. У Виталия с собой не было ни спичек, ни зажигалки.

Виталий вышел из леса. Фото: предоставлено егерем Андреем Зайковым

- Я все эти четыре дня не спала. В последнюю ночь уже мерещиться начало. Лежу и слышу, будто шаги его. Вот прямо отчетливо. Глаза открываю, выхожу, а никого нет, дом пустой, - рассказывает КП-Новосибирск Валентина Владимировна. – И вот наконец-то сегодня глава сельсовета говорит: «Везут нашего Витальку! Живой». Что это, как не чудо...

ОБМОРОЗИЛ РУКИ И НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ

Виталия нашли в 16 километрах от Нововоскресенки. Охотоведы заказника "Инской" патрулировали территорию и наткнулись на следы. Решили пойти по ним, а им на встречу вышел Виталий.

На фото егеря, которые нашли мужчину. Фото: Фото: предоставлено егерем Андреем Зайковым

- Он услышал машину из леса, что где-то мотор гудит и вышел к нам. Сказал, что потерял телефон, спичек у него не было, ничего не было. Сказал, что четверо суток бродил. Чтоб на снегу не лежать, на сосну залазил и спал на ветках. Ничего не ел, не пил, кроме снега, – рассказал КП-Новосибирск охотовед Андрей Зайков. – Мы сами, когда увидели его, сильно удивились, откуда здесь в глуши человек? Туда, где его нашли, проехать было очень тяжело: пробивались через снег, но нас что-то тянуло туда. По метровому снегу ехали на внедорожнике. Виталию не только холод грозил, там рыси живут. В 2021 году на том месте, где он шел, две рыси косулю загнали и задрали. Повезло ему, что этих кошек не встретил.

Мужчину посадили в машину и накормили. Фото: предоставлено егерем Андреем Зайковым

- Когда сына домой привезли, он еле на ногах стоял. Я боялась до него дотронуться. Домой зашли, я начала его раздевать. Руки у него обмороженные, опухшие. Я плакала, не переставая. До сих пор не могу себя прийти, - рассказала КП-Новосибирск мама пропавшего.

Виталия уже осмотрел местный фельдшер, говорит, что у мужчины как минимум обморожены руки. Завтра 19 апреля его отвезут в больницу.

- Сын пока не говорит. Молчит. Он в шоке, сейчас спит. Как он плутал и выживал, знаю только со слов егерей. Слава богу, что все закончилось так, главное, живой, - восклицает пенсионерка.

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