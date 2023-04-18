«Это был пистолет его дедушки»: директор новосибирской школы, где восьмиклассник выстрелил в одноклассника, уволился

Директор школы уволился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Дзержинского района Новосибирска восьмиклассник устроил стрельбу. Ребенок притащил в школу травматический пистолет и несколько раз стрельнул в одноклассника. Как говорят ученики, мальчик просто баловался. Благо, обошлось без жертв. Второй подросток отделался легким испугом и синяками на теле, а стрелявшего поставили на учет в ПДН. В подробностях этого инцидента разбираются полицейские и минобр. Тем временем предварительные итоги внутреннего расследования озвучила региональный детский омбудсмен Надежда Болтенко.

- Это все произошло на перемене. Конфликта между детьми, действительно, не было. Мальчик просто похвалился пистолетом перед друзьями. Он взял его у дедушки, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, детский омбудсмен. — После случившегося директор школы уволился. Остается открытым вопрос, как ребенку удалось пронести пистолет в школу. Непонятно, как там обеспечивается безопасность, как вопрос решается с охраной, как осуществляется дежурство педагогов во время перемен. Пока что ответов на эти вопросы нет, но надеюсь, что завтра будут, - отметила в разговоре с КП-Новосибирск уполномоченная. – Сейчас школа находится на моем контроле.

Известно, что к делу подключались следственный комитет и прокуратура. Ведомства проводили проверки.

- В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Теперь женщине грозит штраф до 500 рублей.

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