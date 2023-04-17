«Я уже не справляюсь...»: сибирячка поселила 20 кошек в квартире, а теперь просит их забрать

Владелица квартиры сама ищет животным новый дом. Фото: Вероника ПАНКРАТОВА

Жительница Новосибирска раздает 20 кошек, которых приютила в своей квартире в Кировском районе. Женщина подбирала животных с улицы и выхаживала их, но за последний год ее дом превратился в свалку. Из-за отсутствия мебели некуда убрать вещи, а уследить за оравой котов в одиночку оказалось задачей со звездочкой. Теперь женщина сама ищет котам новый дом.

— У меня своих котов только двое, остальных подобрала, по доброте душевной приютила. А ситуация такая в квартире появилась из-за того, что я постоянно занята, работаю на двух работах, сплю мало. Иначе не получается прокормить всех животных. На себя я мало трачу, все идет на кошек. Когда я заезжала в квартиру два года назад, там не было шкафов, и тогда купить их не хватало финансов. Поэтому я складывала вещи в коробки, в мешки — животные их рвали. Не хватает времени убраться капитально, успеваю только почистить лотки. Так и получилась захламленность, — объяснила КП-Новосибирск хозяйка животных Наталья.

Искать четвероногим новые добрые руки пришлось еще по одной причине. Соседи Натальи стали жаловаться на ужасный запах из квартиры, даже отправили заявление в прокуратуру. К тому же в конце марта в Новосибирской области приняли правила содержания домашних животных. В них прописано: на каждых 12 «квадратах» можно держать не более одной крупной или средней собаки или трех кошек. А тут 20 кошек в квартире.

В квартире нет шкафов — кошкам приходится жить среди груды разбросанной одежды и мусора. Фото: Вероника ПАНКРАТОВА

— Животных много, они имеют свойство метить территорию, даже кастрированные коты и стерильные кошки. Отсюда и запах. На меня жалуются соседи, грозили усыпить кошек, мне за них страшно. Я и сама понимаю, что уже не справляюсь, поэтому раздаю питомцев, — призналась КП-Новосибирск Наталья.

Вместе с котами в одном помещении живут две собаки: овчарка, которой чуть больше трех лет, и старая такса 10 лет. Зоозащитница Вероника Панкратова рассказала, что все кошки стерилизованы, коты кастрированы, каждый приучен к лотку, а собаки — к выгулу.

— Один кот был лейкозный в тяжёлом стадии, пришлось усыпить. После этого случая ещё нескольким котам сделали анализ крови и ПЦР — всё отрицательно. Поэтому, возможно, все здоровы, — рассказала зоозащитница Вероника Панкратова, которая помогает пристраивать животных.

Девушка выставила пост в соцсетях с просьбой неравнодушных откликнуться. Но пока никто не забрал ни одного котика или собаку. Если вы хотите взять себе питомца и готовы ответственно за ним следить, просьба связаться по телефону 8-913-701-43-15 (Вероника).

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