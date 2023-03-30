«На всех места не хватит?»: новосибирские зоозащитники раскритиковали закон о жилплощади для домашних животных

Теперь десятерых кошек в одной квартире не поместишь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области утверждены новые правила по содержанию домашних животных в квартирах и частных домах: на каждые 12 «квадратов» не более одной крупной или средней собаки или трех кошек. А еще теперь нельзя держать их в подъездах, подвалах, на лоджиях и чердаках.

О ЧЕМ ЗАКОН

Постановление правительства Новосибирской области № 131-п дополняет основной региональный закон «Об общих положениях содержания собак и кошек в Новосибирской области». В дополнительных правилах появились новые ограничения.

Так, в квартирах, частных домах и общежитиях на каждых 12 «квадратах» можно содержать одну крупную, либо одну среднюю, либо двух мелких собак или трех кошек. На земельных участках на каждых 50 «квадратах» допускается не более одной крупной, либо одной средней, либо трех мелких собак.

Правила разрабатывали в региональном управлении ветеринарии. Там объяснили, почему важен именно такой метраж.

- Здесь играла роль оценка качества жизни животного и условия жизни. До сих пор действуют Правила содержания домашних собак и кошек, утвержденные еще во времена СССР, где четко прописаны все параметры по минимальному метражу, доступу к кормовому столу и воде, для собак обязательное условие - возможность выгула. Мы ориентировались именно на этот документ. Также мы собрали сведения из других нормативных документов и ветеринарных норм и правил, при которых животные будут чувствовать себя лучше всего. На основании 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» каждому субъекту предоставлено право дополнительно устанавливать нормы и правила. По такому же пути пошли другие субъекты, например, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Тюменская и Томская области. И если вы изучите их правила, то увидите, что цифры почти совпадают с нашими, - сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

А КУДА ДЕВАТЬ ЛИШНИХ?

Зоозащитники встретили новый закон без энтузиазма. Больше всего нареканий у них вызвало именно ограничение по площади.

- Контроль за содержанием животных должен проводиться не так, а в зависимости от того, причиняют ли они беспокойство, достаточно ли хорошие условия жизни у животных. Собаку можно плохо содержать и в просторной квартире, а можно - хорошо в маленькой. Еще непонятно, кто и как будет вести контроль. Даже если удастся посчитать, что человек держит лишних животных, то законных оснований, чтобы их изъять, нет. А если изъять, то куда девать? Строить приюты чрезвычайно дорого, - рассказала КП-Новосибирск директор «Первого городского приюта» Татьяна Палкина.

Зоозащитница Алена Святова, снимающая частный дом под приют «Кошкино лукошко», также считает, что следить за тем, как соблюдаются требования по площади, на практике будет очень сложно.

- Обычно животных в больших количествах держат либо сердобольные бабушки, которые берут с улиц всех подряд, либо зоозащита. Первый случай - это психологическая проблема накопительства, ее надо решать другим способом. А вот как собираются контролировать приюты? Придут сотрудники полиции и начнут выкидывать лишних кошек из дома? Но куда? Приюты битком набиты. Чтобы урегулировать численность животных, надо вводить чипирование и стерилизацию питомцев, а не ограничивать площадь, - поделилась Святова с КП-Новосибирск.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Если на 30 квадратных метрах живут 10 кошек, это считается нарушением пользования жилым помещением по федеральному законодательству. А по региональному еще и нарушением прав животных, которым нужно больше места, - говорит юрист Марина Пьянкова.

Но как проконтролировать ситуацию - тоже большой вопрос. Согласно «Дополнительным правилам…» хозяин должен предоставить животному больше пространства для жизни. Если же он не сможет исполнить это требование, то понести ответственность он должен согласно закону «Об ответственном обращении с животными». Однако там пункта о нужной жилплощади нет. Нет такого же указания и в законе «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

- Ответственность наступает только за жестокое обращение с животными. Скорее всего, полиция будет реагировать на жалобы соседей, если животные мешают лаем, мяуканьем или запахами. Если животных будут изымать, то действительно возникнет вопрос, куда их отправлять. Возможно, введение в КоАП статей, регулирующих этот вопрос, еще планируется, - рассуждает юрист.

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