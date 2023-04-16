Эксперт назвал причину частых землетрясений в Новосибирской области

В Новосибирской области могут происходить землетрясения трех типов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Новосибирской области периодически фиксируют небольшие землетрясения. Директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александр Еманов объяснил, почему это происходит.

«НЕДРА ОТВЕЧАЮТ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ»

− В Новосибирской области могут происходить землетрясения трех типов. Первый – это наведенная сейсмичность в местах добычи угля. Здесь подразумеваются землетрясения, вызванные техногенным воздействием человека. Очень активный процесс идет, то есть недра отвечают на человеческую активность, − объяснил в беседе с КП-Новосибирск Александр Еманов. − Второй тип – очень вялый процесс с севера в районах добычи нефти. Землетрясения там случаются редко. И, наконец, третий тип – это природные землетрясения. Здесь мы говорим об умеренной сейсмической активности.

Как отметил эксперт, очаг природных землетрясений часто фиксируют в районе города Камень-на-Оби Алтайского края. Очаги встречаются и в других местах на Западно-Сибирской платформе.

ГДЕ ТРЯСЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО

В воскресенье, 16 апреля, в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Очаг располагался в районе Гусельниковского сельсовета.

− Александр Федорович, из-за чего произошло землетрясение?

− Это техногенное землетрясение, произошло в местах добычи угля. Оно было не очень сильным. Взрывы магнитудой от полутора до четырех.

− Вижу по сводкам, что землетрясения часто регистрируют в районе Гусельниковского сельсовета. В чем причина?

− Там действительно часто происходят землетрясения. Это разрез, где добывают сибирский антрацит.

− Землетрясения какой магнитуды могут ощущать новосибирцы?

− Если в самом Новосибирске, то и двойка будет ощущаться. Если где-то на Алтае, то шестерка. Здесь нужно учитывать магнитуду в очаге энергии. При удалении от очага уменьшается и энергия колебаний.

СПРАВКА КП

Одно из самых известных мест добычи угля в Новосибирской области − Горловский угольный бассейн. Он расположен на юге Искитимского района примерно в 30 километрах к югу от Новосибирска. В его состав входят Колыванский, Горловский и Ургунский разрезы. В этих местах активно ведется добыча полезных ископаемых. По словам ученых, это провоцирует возникновение подземных толчков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber