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НовостиОбщество16 апреля 2023 8:09

Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 3,2

Очаг располагался в районе Гусельниковского сельсовета
Анастасия ХРОМЫХ
В Искитимском районе Новосибирской области произошло небольшое землетрясение.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло небольшое землетрясение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля, в Искитимском районе Новосибирской области произошло небольшое землетрясение. Магнитуда составила 3,2, сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Судя по координатам, очаг располагался в районе Гусельниковского сельсовета. Интенсивность толков в эпицентре составила 3,7.

Колебания были небольшими, поэтому практически не ощущались местными жителями.

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