Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 3,2

В Искитимском районе Новосибирской области произошло небольшое землетрясение.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В воскресенье, 16 апреля, в Искитимском районе Новосибирской области произошло небольшое землетрясение. Магнитуда составила 3,2, сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Судя по координатам, очаг располагался в районе Гусельниковского сельсовета. Интенсивность толков в эпицентре составила 3,7.
Колебания были небольшими, поэтому практически не ощущались местными жителями.
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