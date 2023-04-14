«Один мальчик дал ножик другому»: 10-летний ребенок пырнул в живот 12-летнего друга на детской площадке в Бердске

В Бердске 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего друга на детской площадке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области в городе Бердске 10-летний мальчик поссорился с другом на детской площадке и пырнул его ножом в живот. Инцидент произошел 13 апреля на территории многоквартирного дома.

– Дети играли, поругались. Один мальчик дал другому ножик. И тот нанес два ножевых ранения в живот. Родители скандалили, детей вообще в сторону отвели. Сотрудники патрульно-постовой службы огородили площадку, – рассказал КП-Новосибирск очевидец.

В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о том, что пострадавшего увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает. Организована доследственная проверка.

В пресс-службе областной прокуратуры также сообщили об инициации проверки. В надзорном органе установят, надлежащим ли образом родители обоих участников конфликта исполняют свои обязанности, а также проконтролируют деятельность органов системы профилактики по работе с детьми и их семьями.

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