В Бердске 10-летний ребенок ударил ножом в живот 12-летнего мальчика

Инцидент произошел на игровой площадке.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Бердск Новосибирской области 10-летний ребенок ударил ножом в живот 12-летнего мальчика. Пострадавшего забрали в больницу, рассказали в СУ СК РФ по региону.
По данным следователей, инцидент произошел 13 апреля на игровой площадке. Что стало причиной агрессии со стороны ребенка – не уточняется.
− Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования и получения медицинской помощи, угрозы жизни не имеется, − подчеркнули в СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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