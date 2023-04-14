В Бердске 10-летний ребенок ударил ножом в живот 12-летнего мальчика

Инцидент произошел на игровой площадке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Бердск Новосибирской области 10-летний ребенок ударил ножом в живот 12-летнего мальчика. Пострадавшего забрали в больницу, рассказали в СУ СК РФ по региону.

По данным следователей, инцидент произошел 13 апреля на игровой площадке. Что стало причиной агрессии со стороны ребенка – не уточняется.

− Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования и получения медицинской помощи, угрозы жизни не имеется, − подчеркнули в СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber