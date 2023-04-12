«Открыл - а там просто 100 тысяч лежит!»: школьник стал звездой соцсетей, рассказав о найденном кошельке. Но, похоже, это выдумка

Подросток рассказал историю о найденном кошельке, который якобы сдал в полицию. Фото: Даниил ОПАРИН // Предоставлено героем публикации

Девятиклассник Валентин* прославился с историей о найденном кошельке. Подросток рассказал: шел с уроков мимо станции Посевная, под лавочкой заметил кошелек. Открыл и обомлел: там было 100 тысяч рублей. Затем отнес домой, оттуда родные отправили сдавать находку в полицию. Местные полицейские отрицают — никаких кошельков им не приносили. А предприимчивый парень присылает фото кошелька — точно такое же есть на сайте для пранков и приколов.

Пост в местном паблике попал в СМИ. Фото: Скриншот из группы «Подслушано в Черепаново» «ВКонтакте»

«ПЕРВАЯ МЫСЛЬ БЫЛА - СЕБЕ ЗАБРАТЬ»

Школьник из Черепановского района Валентин* стал звездой соцсетей: в местном паблике рассказал, как нашел под лавочкой кошелек со 100 тысячами рублей. Информацию подхватили некоторые новосибирские СМИ. Все цитируют слова мальчика, радуяся его честности. КП-Новосибирск даже нашла юного героя. Он рассказал: нашел кошелек еще в пятницу, 7 апреля, около 3 часов дня возле станции Посевная под Новосибирском.

- Я вообще не предполагал, что что-то случится. Шел домой, под лавочкой лежал кошелек. Ну я что - я взял и поднял его. Черный, кожаный, с брелоком. Внутрь посмотрел не сразу: отошел немного, открыл - а там просто 100 тысяч лежит! В пятитысячных и двухтысячных купюрах. Честно? Я хотел сначала себе взять, но потом подумал, что за эти деньги кто-то же работал, - рассказал КП-Новосибирск девятиклассник Валентин*.

Валентин* рассказал, что родился в поселке Посевной в многодетной семье: отец - вахтовик, мать - продавец в супермаркете. Мальчик говорит — у него еще четыре брата и две сестры - деньги семье всегда нужны.

- Родители сказали, что лучше вернуть кошелек хозяину. Мы отнесли его в полицию, там сказали, что найдут владельца. Они записали мои данные. Когда найдут хозяина, скажут, чтобы он мне позвонил, - рассказал Валентин*. - Может, эти деньги у кого-то последние были? В общем, считаю, нормально поступил и в принципе ничего не хочу в награду.

Предоставленное фото было взято из интернета. Фото: Скриншот переписки с героем // скриншот из поиска Google

НЕНАСТОЯЩЕЕ ФОТО

История о честном мальчике хорошая. Но мы стали в ней сомнваться, когда мальчик прислал нам фото якобы найденного кошелька с двухтысячными и пятитысячными купюрами. Однако само фото на поверку оказалось чужим. Поиск «Яндекса» часто выдает это фото по запросу «кошелек с деньгами - фото для пранка».

Редакция КП-Новосибирск обратилась за помощью в МВД. В полиции прокомментировали информацию о якобы сданной школьником находке.

- В отделе МВД России по Черепановскому району в рабочем поселке Посевная такого факта не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Может быть школьник сдал находку в линейный отдел транспортной полиции на станции «Посевная»? Мы обратились и к транспортным полицейским:

- К нам с заявлениями и сообщениями по данному факту не обращались, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Неужели история про честного мальчика оказалась нечестной? Сам он просто перестал брать трубку и отвечать на вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области ребенок сообщил о кошельке со 100 тысячами рублей, найденном на вокзале

Мальчик не показывает фото находки, но хочет отдать всю сумму владельцу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber