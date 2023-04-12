В Новосибирской области ребенок сообщил о кошельке со 100 тысячами рублей, найденном на вокзале

В Новосибирской области ребенок нашел кошелек с деньгами.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Черепановском районе на железнодорожной станции был найден кошелек с деньгами. О находке в 100 тысяч рублей сообщил подросток в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте».
– Найден кошелек в районе вокзала. В кошельке около ста тысяч рублей, – написал ребенок в группе «Подслушано в Черепаново».
В комментариях кто-то из местных жителей уже успел заявить свои права на кошелек, однако большинство уверены, что мальчик ничего не находил.
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