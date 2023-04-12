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НовостиОбщество12 апреля 2023 3:26

В Новосибирской области ребенок сообщил о кошельке со 100 тысячами рублей, найденном на вокзале

Мальчик не показывает фото находки, но хочет отдать всю сумму владельцу
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области ребенок нашел кошелек с деньгами.

В Новосибирской области ребенок нашел кошелек с деньгами.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Черепановском районе на железнодорожной станции был найден кошелек с деньгами. О находке в 100 тысяч рублей сообщил подросток в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

– Найден кошелек в районе вокзала. В кошельке около ста тысяч рублей, – написал ребенок в группе «Подслушано в Черепаново».

В комментариях кто-то из местных жителей уже успел заявить свои права на кошелек, однако большинство уверены, что мальчик ничего не находил.

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