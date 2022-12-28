«Нам надеяться больше не на кого»: в Новосибирске девушка, родившая в 16 лет, просит спасти ее маленькую дочь

Елена родила дочку в 16 лет и все время работала, чтобы вырастить ее. Фото: Предоставлено героями публикации

Три года назад Лена окончила девятый класс и пошла работать на шоколадную фабрику, где влюбилась в 21-летнего кондитера, начали жить вместе. Но сладкая жизнь закончилась быстро: узнав, что девушка беременна, парень ее бросил. Девушка все равно родила, потом устроилась работать на птицефабрику - и вот новый удар. Оказалось, у дочки лейкоз. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Девочка не теряет силы духа и в больнице научилась считать. Фото: Предоставлено героями публикации

ЛЮБОВЬ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ

Елена Буда училась в школе в селе Улыбино под Новосибирском. С детства любила готовить, а подростком даже мечтала стать кондитером. Но после девятого класса решила сразу пойти работать - нужны были деньги.

- Думала о том, как обеспечить себя и маму. Искала работу, вскоре устроилась разнорабочей на шоколадную фабрику в Бердске, работала неофициально. Там познакомилась с кондитером Пашей*, ему был 21 год, и впервые влюбилась. Вскоре переехала к нему в Бердск, а через полгода забеременела. Врачи сказали, будет девочка, но Паша был не рад. На поздних сроках он заявил, что ребенок ему не нужен, и бросил меня. Я собрала вещи и уехала к маме в Улыбино. Родила в 16 лет, - рассказала КП-Новосибирск Елена Буда.

На фабрике Лену ждал еще один удар: вместо декрета пришлось уволиться, ведь 16-летняя девушка работала неофициально.

Малышка мечтает вернуться к бабушке в деревню, а мама мечтает о здоровье дочки. Фото: Предоставлено героями публикации

«ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА»

Лену поддержали родные: мама, сестра с братом и близкие подруги. Когда дочке исполнилось полтора года, Лена снова пошла работать. На этот раз устроилась на птицефабрику под Искитимом. Каждый день молодая мама вставала спозаранку и ехала на работу. С маленькой дочкой сидела бабушка.

- Дочка росла совершенно здоровым ребенком. Как все малыши, шалила, познавала мир, особенно любила играть с кошкой. Мы посещали педиатра, делали все плановые прививки. В два года и три месяца сделали очередную прививку, и у дочки поднялась высокая температура. Мы вызвали фельдшера, он отправил нас в детское отделение районной больницы, - продолжает 19-летняя мама девочки Елена. - Затем дочь перевели в реанимацию, взяли анализ крови, заподозрили лейкоз.

Новость шокировала семью. Двухлетнюю девочку отправили в Новосибирскую областную больницу. Врачи детского отделения онкологии и гематологии подтвердили предварительный диагноз: «острый лейкоз».

Анализ ДНК поможет определить лечение, но его не делают по ОМС. Фото: Предоставлено героями публикации

«ИММУНИТЕТ ТАКОЙ НИЗКИЙ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ В КОРИДОР»

- Когда мы узнали о диагнозе, первое время было очень сложно, но меня поддержали родные, подруги и коллеги. Коллектив был в шоке. Коллеги часто звонят, поддерживают добрым словом. С ноября мы лежим в областной больнице, уже смирились с мыслью о том, что в стенах палаты нам предстоит провести месяцы. Врачи говорят, у дочки очень низкий иммунитет, поэтому ей даже в коридор выходить пока нельзя. Но я вижу, что ей легче от терапии. А мне, как и любой другой маме, хорошо тогда, когда хорошо моему ребенку, - говорит Елена Буда. - Отец дочери знает о ее болезни, но сказал, что ему все равно. Помогать не будет, поэтому надеяться больше не на кого.

Врачи областной больницы направили Елену в московский НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, чтобы определить стадию лейкоза и правильно подобрать терапию. Для этого девочка должна сдать на анализ свою ДНК, однако это исследование не входит в ОМС и является платным. Молодая мама попросила помощи у благотворительного фонда «Защити Жизнь», и там открыли сбор на 55 тысяч рублей. Для села и этой семьи это существенные деньги.

- В этом году у меня нет новогоднего настроения - все мысли сейчас только о здоровье дочки. Мы проходим процедуры, терапия помогает, но для того, чтобы начать лечение, врачам нужны данные генетического анализа ДНК. За месяц фонд собрал половину нужной суммы, я надеюсь на новогоднее чудо, что сбор закроем, - призналась Елена Буда. - Пожалуйста, помогите встретить Новый год без тревог.

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