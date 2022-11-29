В Новосибирске мать-одиночка просит помощи онкобольной дочери, которую родила в 16 лет

Мама и бабушка вдвоем растят ребенка и просят о помощи. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Защити Жизнь"

В Новосибирске 18-летняя мама просит помощи для двухлетней дочери у которой обнаружили лейкоз. Молодая мама в одиночку растила малышку в одном из сел Искитимского района:

- Дочка росла совершенно здоровым ребенком. Как все малыши, шалила, познавала мир, особенно любила играть с кошкой Соней. Мы посещали педиатра, ставили все плановые прививки. В два года и три месяца у дочки поднялась высокая температура. Мы вызвали фельдшера, он не приехал, - рассказала 18-летняя мама девочки Елена. - Затем мы попали в реанимацию Искитимской больницы, где дочке взяли анализ крови, заподозрили лейкоз.

Новость шокировала семью, девочку отправили в реанимацию Новосибирской областной больницы. Врачи детского отделения онкологии и гематологии подтвердили предварительный диагноз - острый лейкоз. Специалисты рекомендовали пройти диагностику в московской больнице.

- Необходимые девочке исследования не входят в программу ОМС, их делают только в Москве, в центре детской гематологии,онкологии и имммунологии имени Дмитрия Рогачева. Стоимость исследования и доставки биоматериала из Новосибирска в Москву составляет 55,4 тысячи рублей, собрано уже более 7 тысяч рублей. Для юной мамы это совершенно неподъемная сумма, - сообщили в благотворительном фонде «Защити Жизнь». - Давайте поможем девочке поправиться и вернуться домой, к любимой бабушке.

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