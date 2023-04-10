«Достали только одного ребенка, второго пацана не успели...»: что известно о пожаре в Новосибирской области, при котором погиб полуторагодовалый мальчик

Старший ребенок в больнице, младший - погиб. Фото: прокуратура НСО/соцсети

Вчера вечером, 9 апреля, в селе Северотатарское Татарского района произошла трагедия. При пожаре погиб полуторагодовалый ребенок. Его 25-летняя мама и трехлетний брат сейчас находятся в реанимации. Они надышались угарным газом и получили ожоги. По предварительной информации, пожар начался из-за неправильного использования печки. Что известно о пожаре на данный момент - в материале КП-Новосибирск.

25-летняя Алена* вместе с сыновьями жила в доме на двух хозяев на улице Школьной. Как говорят знакомые семьи, молодая мама не работала и жила вместе с ребятишками на детские пособия. Старший ребенок ходил в местный садик.

О пожаре стало известно в 19.23. Была Алена в этот момент дома или прибежала позже - пока не известно.

- Мы живем на одной улице. Я был во дворе и увидел дым. Побежал туда, а часть дома уже горит. Мы с другим соседом выбили окно и достали одного ребенка. В этот момент все вызывали скорую и пожарных. Второго пацана доставали спасатели, - рассказал КП-Новосибирск местный житель. - После уже я помогал тушить огонь.

Младшего ребенка спасти не удалось. Он погиб на месте. Скорее всего, надышался угарным газом. Его маму и трехлетнего брата доставили в больницу.

- Мальчик находится в реанимации с ожогами ручек, ножек и дыхательных путей. Алена вроде как лежит в хирургическом отделении, - поделились с КП-Новосибирск родственники семьи.

Огонь повредил дом и веранду. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

К делу подключилась прокуратура.

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