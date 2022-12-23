Суд освободил от ответственности экс-депутата, сбившего мальчика в Новосибирской области

Ранее Сергей Мамонтов выплатил матери пострадавшего мальчика миллион рублей компенсации.

Бывший депутат Сергей Мамонтов, который в октябре 2022 года сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, избежал уголовного наказания. Мировой суд Татарского района закрыл его уголовное дело.

— Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря Мамонтов Сергей Иванович освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон, — сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, авария произошла 30 октября. 6-летний мальчик вышел во двор, чтобы найти сбежавшую кошку, но возле дома его сбила Toyota RAV 4. Сергей Мамонтов, находившийся за рулем, даже не вызвал ребенку скорую помощь. Мальчик получил ушибы и перелом седалищной кости, виновник аварии вскоре сам сдался полиции. Мамонтов уже выплатил миллион рублей компенсации матери мальчика.

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