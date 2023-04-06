«Сын в школе не курил»: мама пятиклассника, напавшего на учителя из-за вейпа, заступилась за сына

Мама пятиклассника утверждает, что ее сын не курил в школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мама новосибирского пятиклассника, который силой пытался отобрать у учителя электронную сигарету, рассказала свою версию событий. Напомним, конфликт случился 6 апреля в одной из школ микрорайона Березовый Первомайского района. Учительница и завуч школы вызвали мальчика, которого поймали с девайсом, на воспитательную беседу. Но разговор не задался: подросток сначала требовал отдать ему вредную «игрушку», а потом стал пытаться отобрать ее у педагогов силой. Разнимать конфликт пришлось вызванным на место росгвардейцам.

— Ребенок не курил, просто принес в школу, он у него выпал, другой ребенок увидел, отнес учителю, мой толкнул учителя, пытаясь забрать вейп обратно. Купил он его на подаренные деньги на день рождения в интернете, договорившись со взрослым человеком, что тот продаст школьнику. Зачем купил? Потому что есть у многих: в школе, во дворе. Школа перестраховалась, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. — Просто ребенок, как обычно, оказался один, против толпы взрослых людей — учителей и охраны, настроенных к нему определенным образом. Мне позвонили, я приехала за ним, дала воды, успокоила. Дальше все было нормально.

Как ранее рассказывали КП-Новосибирск родители других детей, учащихся в этой школе, жалобы на поведение ребенка были и ранее, однако никаких мер ни со стороны родителей, ни со стороны администрации не было.

Получить комментарий от учреждения на момент публикации не удалось. Как пояснили КП-Новосибирск в Росгвардии по Новосибирской области, на место были вызваны сотрудники ПДН. Но заявлений от администрации школы не поступало.

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