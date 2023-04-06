В Новосибирске пятиклассник напал на учительницу из-за электронной сигареты — оттаскивать его пришлось росгвардейцам

В новосибирскую школу вызвали Росгвардию: школьник напал на учительницу, пытаясь отобрать вейп.

В одну из школ микрорайона Березовый в Новосибирске пришлось вызывать Росгвардию. Причина — конфликт между пятиклассником и учительницей, которая не хотела возвращать ему электронную сигарету. Подробности случившегося рассказали КП-Новосибирск родители других школьников.

— У нас в начальной школе гендерное разделение по классам. То есть, мальчики учатся отдельно, девочки — отдельно. А в 5 классе детей смешивают. И выходит, что половина детей друг друга знают, половина — нет. И мой ребенок раньше не учился с этим мальчиком, поэтому для нас эти проблемы стали неожиданными. Как позже я уже выяснила, проблемы в поведении у ребенка были с 1 класса, — рассказала КП-Новосибирск мама одного из учеников. — Уже когда наши дети начали учиться вместе, начались конфликты у этого мальчика с другими детьми, были оскорбления, драки. Он мог запросто оскорбить учителя на уроке, в том числе и матом. Мог встать и выйти посреди урока в классе. Я лично была свидетелем ситуации, когда на выездном мероприятии этого мальчика попросили убрать телефон и пойти поиграть с ребятами, на что он матом послал одну из родительниц.

Родители детей рассказывают, что диалоги с мамой мальчика ни к чему не приводили. И поведение ребенка никак не корректировалось.

— Мама этого мальчика вступила в наш родительский комитет, хотя многие были против этого. У родителей других детей были с ней конфликты, где она тоже могла, мягко говоря, резко выражаться. А что касается ситуаций с ее сыном, то тут вроде как проблему обещали решить, но в итоге так и не решали, — рассказывают родители. — Администрация школы, видимо, пытались решить это как-то своими силами, чтобы не выносить сор из избы, но не удалось.

О произошедшем сибиряки рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/act54

Пиком этого внутренного конфликта стал тот самый инцидент с «электронкой». Дети рассказывают, что их одноклассник не стеснялся и мог закурить прямо в классе, но на этот раз с девайсом его поймал в раздевалке учитель физкультуры. Сигарету у мальчика отобрали и отдали классной руководительнице. Женщина вместе с завучем пригласила ребенка побеседовать об этом, но разговор не задался. Мальчик стал требовать вернуть ему «электронку», но, не получив эффекта от слов — стал забирать ее у учительниц силой. На крики и шум прибежали другие дети, охранник вызывал в школу росгвардейцев, которым, по словам детей, пришлось оттаскивать школьника от педагогов.

— Приехала потом его мама, был разговор с директором и учителем, но чем все в итоге кончилось — мы не знаем, — говорят родители.

КП-Новосибирск попыталась связаться с мамой мальчика, оказавшегося центром этого конфликта, но разговаривать с журналистами она не захотела.

— Мой ребенок виноват, что-то дополнительно обсуждать тут я не вижу смысла, — пояснила женщина.

Связаться с представителями администрации школы на момент публикации также не удалось.

ОФИЦИАЛЬНО

— Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на охраняемый объект по сигналу тревоги. Со слов охранника школы было установлено, что причиной нажатия кнопки тревожной сигнализации стал конфликт между учащимся и преподавателем школы. На место были вызваны сотрудники ПДН. Заявлений от администрации школы не поступало, — пояснили КП-Новосибирск в Росгвардии по Новосибирской области.

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