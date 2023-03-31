«Меня до сих пор собирают по кусочкам»: сибирячка, на которую рухнула глыба льда, получила восемь переломов и перенесла столько же операций

Пострадавшая от падения глыбы льда девушка рассказала, что произошло за год с момента ЧП. Фото: предоставлены героиней публикации.

Жизнь 41-летней Маргариты Севостьянченко перевернулась 31 марта 2022 года: на нее рухнула ледяная глыба с крыши дома на улице Ученической, 17.

Врачи установили, что у Маргариты переломаны ребра, бедро, малоберцовая кость и внутренняя лодыжка. Маргарита рассказала КП-Новосибирск, что спустя год после ЧП уже не прикована к постели, но ей до сих пор трудно ходить. Она лежала на операционном столе шесть раз, перенесла 8 хирургических вмешательств, передвигалась на инвалидной коляске и прошла 5 курсов реабилитации.

Множественные переломы приносили адскую боль. Фото: предоставлены героиней публикации.

– У меня до сих пор идут операции. В последний раз плечевой сустав собрали. Пока очень хромаю, но уже хожу без палочки. Потому что только одна свободная рука, и мне в ней надо носить ту же сумку, – рассказала КП-Новосибирск Маргарита.

Управляющая компания «Сибирский сервисный центр», которая отвечала за участок с ЧП, первые полгода выплачивала женщине по 50 тысяч в месяц. Потом соглашение закончилось, и пострадавшей отказали в дальнейших выплатах, заявив, что она должна была уже восстановиться.

Операции еще не закончились, некоторые кости никак не хотят срастаться. Фото: предоставлены героиней публикации.

Напомним, год назад также было возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвиняемой была признана мастер участка УК.

– Потерпевшая заявила ходатайство о примирении, с учетом раскаяния и характеристик обвиняемой женщины – у нее двое детей. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

По словам Маргариты, обвиняемая умоляла закрыть дело, так как ей было тяжело платить адвокату по 3 тысячи рублей за каждое заседание из-за маленькой зарплаты. После того, как стороны заключили мир, мастер УК резко изменилась. Как говорит потерпевшая, её даже не поблагодарили за спасение от судимости. Сейчас девушка делает вид, что не знает Маргариту.

Но Маргарита радуется жизни и уже ходит сама, хоть и хромает. Фото: предоставлены героиней публикации.

В планах у потерпевшей – подать в суд на возмещение морального вреда к самой Управляющей компании, но не хватает денег на юриста – он стоит от 60 до 100 тысяч. А из-за бесконечных больничных женщина лишилась заработка – раньше работала мастером маникюра. Как признается Маргарита, сейчас она взяла кредит для того, чтобы погасить долги по коммунальным платежам. Ей помогают общественники и родственники – мама, сестра и старшая дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске на женщину упала глыба льда с крыши дома

Пострадавшую сибирячку с переломами увезли в реанимацию (подробнее)

В Новосибирске суд простил коммунальщицу за падение глыбы льда на женщину

Потерпевшая же снова попала в больницу и будет судиться с УК (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber