В Новосибирске суд простил коммунальщицу за падение глыбы льда на женщину

Потерпевшая до сих пор лечится. Фото: Предоставлено потерпевшей

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело мастера УК «Сибирский сервисный центр ЖКХ» за тяжелые травмы сибирячки после падения льда с крыши. ЧП случилось днем 31 марта 2022 года возле дома на улице Ученическая, 17.

В тот день 41-летняя Маргарита Севостьянченко выходила из своего подъезда, когда на нее рухнул снег со льдом с высоты 3 этажа. «Скорая» доставила ее в реанимацию. Врачи обнаружили у пострадавшей переломы 5 ребер, перелом бёдра со смещением, переломы малоберцовой кости и внутренней лодыжки.

Следователи возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг с причинением тяжкого вреда здоровью. Обвиняемой по делу стала женщина – мастер участка. Она полностью признала вину, а управляющая компания платила потерпевшей Маргарите по 50 тысяч рублей на протяжении 6 месяцев.

- Потерпевшая заявила ходатайство о примирении, с учетом раскаяния и характеристик обвиняемой женщины – у нее двое детей. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

41-летняя Маргарита провела больше месяца в больнице, перенесла 4 операции и до сих пор не может нормально ходить. Близкие ее поддерживали. Женщина смогла восстановиться, начала ходить. Правда при помощи вспомогательных средств. Однако сейчас состояние сибирячки вновь ухудшилось. Ей опять необходимо лечение.

- Льдина оторвала мне голеностоп: месяц я пролежала почти неподвижно и с вытяжением. Несколько месяцев я провела в ортезе, не до конца прошли пролежни. Сейчас опять пошло ухудшение. Нужно будет разбирать металлоконструкцию, зачищать кости и снова собирать. Впереди ещё 3 операции. Два месяца не буду ходить, потом снова разрабатывать ногу и учиться ходить, - говорит Маргарита. – Сейчас готовлю иск к управляющей компании по компенсации вреда здоровью. За полгода почти всё клиенты от меня ушли, а просить помощи у знакомых неловко.

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