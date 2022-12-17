Пьяного водителя, раздавившего палатку с рыбаками, обвиняют в неосторожности и хотят судить по «мягкой» статье

Зять погибшего на озере Чаны рыбака просит сменить уголовную статью водителю, который наехал на их палатку. Фото: Кадр из видео

Зять погибшего на озере Чаны рыбака просит сменить уголовную статью водителю, который наехал на их палатку. Напомним, ЧП произошло 11 декабря: омичи приехали в Новосибирскую область порыбачить. Развернули снаряжение, вынули удочки и еще тогда заметили разъезжавшего неподалеку на внедорожнике пьяного мужчину. Но, поскольку держался автомобилист от них на расстоянии, значения этому не придали.

Трагедия случилась, когда рыбаки зашли в палатку погреться. В этот момент на нее наехал тот самый внедорожник. Один из мужчин скончался на месте, а второй — его зять Максим — чудом выжил и попал в больницу.

Водителю «Тойоты Раф 4» сейчас вменяют причинение смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ. Родные погибшего возмущены.

— Следователи очень долго молчали, мы не могли дозвониться до следователей города Купино. Когда я уже вышел на Новосибирск, меня связали с тем, кто ведет наше дело. И следователь ответил, что изначально вменяли водителю статью 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее за собой смерть человека», а потом статью сменили на более «мягкую» 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Якобы в связи с тем, что происходило все не на проезжей части, а на льду, — рассказал КП-Новосибирск Максим, зять погибшего мужчины. — Но разве это отменяет то, что он сел за руль пьяным? Если ты садишься в машину пьяным, ты уже заранее представляешь угрозу для людей. Это не неосторожность!

В зависимости от квалификации отличается и наказание за преступление. Если речь будет идти о нарушении ПДД с гибелью человека, то пьяному водителю грозит до 12 лет колонии. Если о причинении смерти по неосторожности, то — до двух лет, а несудимый ранее человек и вовсе получит условный срок.

— Мы это так оставлять не намерены! У Саши (погибший рыбак — Ред.) осталась беременная жена и трое детей, — возмущён Максим.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Технически, логику следствия понять можно. Поскольку ДТП действительно случилось не на территории дорожно-транспортной сети, не где-то в городе или на трассе. А на льду озера. Что уже больше классифицируется именно как какой-то несчастный случай, а не дорожно-транспортное происшествие. Но в любом случае, пока дело еще расследуется, статью могут сменить, — рассказал КП-Новосибирск юрист Егор Горшков. — Если родственники погибшего недовольны таким положением дел, они могут обратиться с жалобой в прокуратуру. Чтобы надзорное ведомство уже разобралось в деталях.

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