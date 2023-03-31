«Мужчины сидят дома с насосами, жены и дети эвакуированы в отели»: жители подтопленных под Новосибирском таунхаусов требуют решить их проблему

Талые воды затопили жилмассив из таунхаусов под Новосибирском. Фото: Предоставлено местными жителями

Поселок Озерный под Новосибирском уже три дня топят талые воды - пострадали более 20 пятиквартирных таунхаусов и три пятиэтажки. Об этом сообщают местные жители. Днем 28 марта вода пришла в подвалы. Теперь вода на подходе к Краснояровскому шоссе и частным коттеджам. Местные жители начали эвакуировать семьи и уже готовы драться. Ведь, по словам людей, вместо откачки воды им пытаются слить дополнительные талые воды, чтобы не затопило трассу.

Жильцам отключили воду и канализацию. Фото: Предоставлено местными жителями

36 КВАРТИР, 28 ДЕТЕЙ

Паводок застал людей врасплох. В поселке Озерном, за Краснояровским шоссе, прямо за городской чертой, за два дня вода подтопила более 20 пятиквартирных домов по Центральной аллее, а также три многоэтажки и коттеджи на Лесном бульваре.

- Магазин «Смайл» около дороги затопило полностью, скоро вода подойдет вплотную к Краснояровскому шоссе, - рассказывает КП-Новосибирск местный житель Вячеслав.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях по Новосибирской области (подразделение МЧС. - Ред.), вечером 28 марта поступила информация о подтоплении цокольных этажей в пятиквартирных домах по Центральной аллее.

Всего подтопление затронуло 36 квартир, где проживает 101 человек, в том числе 28 детей. 29 марта администрация Мочищенского сельсовета и управляющая компания начали откачку воды с помощью трех ассенизаторских машин, четырех мотопомп, вывозила талый снег на грузовике. Но по словам людей, принятые меры не изменили ситуацию.

Пострадали более 20 пятиквартирных домов - так говорят местные жители. Фото: Предоставлено местными жителями

ГОТОВЫ ДРАТЬСЯ

Цепочка таунхаусов фактически обслуживается ДНТ «Ветеран Афганистана». Но жители не могут найти председателя.

- Мы подготовили список пострадавших от подтоплений домов - их уже более 20. Я эвакуировал жену и детей в гостиницу, многие поступили так же. Администрация Мочищенского сельсовета предлагала временное жилье, но мужчины остались сидеть дома с насосами - спасать имущество. Председатель ДНТ «Ветеран Афганистана» будто прячется от нас. Инспекторы МЧС приезжают, фиксируют подтопление подвалов, но не выдают нам акты. Администрация сельсовета толком не помогает людям, просто пытается прорыть траншеи и отогнать воду от федеральной трассы, - сообщил КП-Новосибирск Вячеслав.

В администрации Мочищенского сельсовета говорят, что глава уже второй день работает на выезде и поэтому не может дать комментарии. Сотрудники считают, что вопросы надо адресовать председателю ДНТ «Ветеран Афганистана», которое управляет поселком таунхаусов.

Жители ругают администрацию сельсовета и просят откачать воду. Фото: Предоставлено местными жителями

А В ЭТО ВРЕМЯ

Два дня в таунхаусах не работала канализация, не было и воды. Мы все-таки дозвонились до председателя правления ДНТ «Ветеран Афганистана» Марины Шепель, она объяснила, почему были отключения. По ее словам, это пришлось сделать, чтобы не сломать установки. Сейчас насосы работают в ручном режиме, попеременно. Вчера УК начала включать людям воду и сделала две подачи. Марина также пояснила, почему их топит:

- Мы вместе с таунхаусами и коттеджами находимся в низине. И раньше, до нашего появления, эту территорию затапливало талыми водами с ТСЖ «Солнечный», расположенного через дорогу, и с улицы Кубовой. Для того чтобы это не случалось, у нас проложили трубу и отвели воду. Все равно, конечно, подтапливало, поэтому мы за свой счет построили дамбу высотой метр. Вчера администрация сельсовета без предупреждения прорыла нашу дамбу и собирается пустить к нам стоки с ТСЖ «Солнечный» и с улицы Кубовой, от которых мы намеренно отгородились. Мы же захлебнемся! И канализация выйдет из строя, и люди останутся без воды.

Жители боятся, что с приходом очередного потепления опять окажутся в воде. Фото: Предоставлено местными жителями

Женщина написала заявление в прокуратуру Новосибирского района. Однако признает, что сами жители тоже отчасти виноваты в подтоплении.

- Глава заявил, что я тоже буду отвечать перед прокуратурой, ведь у нас плохо вывозили снег. Я согласна держать ответ, но за свое. У нас есть неплательщики, отчасти проблемы с канализацией и вывозом снега и из-за них. Но устраивать нам из-за этого потоп - не дело! - уверена Марина Шепель.

В прокуратуре Новосибирского района начали проверку по факту затопления поселка.

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