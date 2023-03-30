«Отключили воду, канализацию»: талые воды затопили более 11 многоэтажных домов под Новосибирском

Талые воды уже третий день топят поселок. Фото: Предоставлено местными жителями

Талые воды уже три дня топят поселок «Озерный» под Новосибирском. Местные жители сообщили о подтоплении более 20 многоквартирных домов и эвакуации семей.

— Паводок застал врасплох — за два дня вода подтопила 20 домов, плюс три многоэтажки и коттеджи вдоль Краснояровского шоссе. Магазин «Смайл» у дороги затопило полностью, скоро вода затопит федеральную трассу и может дойти до комплекса «Платон», — сообщил КП-Новосибирск местный житель Станислав.

Вода залила подвалы вперемешку с канализацией. Фото: Предоставлено местными жителями

По данным ЦУКС по Новосибирской области, вечером 28 марта поступила информация о подтоплении цокольных этажей в 11 пятиквартирных домах по улице Центральная аллея. Всего пострадало 36 квартир, где проживает 101 человек — в том числе 28 детей. 29 марта администрация Мочищенского сельсовета и управляющая компания начали откачку воды с помощью 3 ассенизаторских машин, 4 мотопомп, вывозила талый снег на грузовике. Жители сообщили, что вчера управляющая компания соседнего ДНТ «Ветеран Афганистана» отключила водопровод и канализацию из-за проблем с оборудованием.

— Я эвакуировал жену и детей в гостиницу, многие поступили так же. Администрация Мочищенского сельсовета предлагала временное жилье, но мужчины остались сидеть с насосами — спасать имущество. Председатель коттеджного поселка прячется от нас, инспекторы МЧС приезжают, фиксируют подтопление подвалов, но не выдают нам акты. Администрация сельсовета толком не помогает людям, просто пытается прорыть траншеи и отогнать воду от федеральной трассы, — сообщила КП-Новосибирск Станислав. — Если и дальше так будет — люди готовы перекрыть федеральную трассу.

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