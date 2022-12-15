Тонкие, но греют даже в лютый мороз: новосибирские изобретатели создали суперперчатки

Новосибирские студенты разработали уникальные перчатки с подогревом. Фото: предоставлены Еленой Скулиной.

Выпускники новосибирского вуза изобрели тонкие перчатки с подогревом, которые сохраняют тепло даже в самые суровые морозы. Молодым ученым Елене Скулиной и Николаю Махову всего по 26 лет, а в их разработку уже вкладываются крупные компании. Изобретатели рассказали о том, как планируют выводить свои перчатки на большой рынок и чем они отличаются от аналогов с AliExpress.

ОТ УНИВЕРА ДО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Будущие коллеги познакомились в 2021 году, на втором курсе магистратуры НГТУ.

– На предмете «Управление инновациями» необходимо было создать стартап-проект. Мы решили работать над перчатками с подогревом, потому что это было актуально и для нас. Климат в Сибири такой, что приходится постоянно мерзнуть, – рассказала КП-Новосибирск Елена.

Молодые ученые вместе открывают производство в нашем регионе. Фото: предоставлены Еленой Скулиной.

Когда дело дошло до прототипа, друзья уже учились в магистратуре. Тогда же написали и бизнес-план. Их проект занял первое место на итоговом конкурсе по предмету. Но это было только начало пути. Команда решила идти и дальше, а сейчас открывает собственное производство в Новосибирской области.

Николай в этой паре – идейный вдохновитель, он творец, с 14 лет разрабатывает механизмы и различные устройства. Елена же – теоретик, она всегда мечтала заниматься наукой. За 6 лет девушка 15 раз печаталась в научных журналах, в том числе утвержденных ВАК и SCOPUS.

– В нашем тандеме технической частью занимается Николай, а я – всем остальным, – скромно объяснила КП-Новосибирск Елена.

«ВИДЕЛ НА «АЛИКЕ» ТАКИЕ ЖЕ»

Перчатки с подогревом – идея классная. И почему раньше об этом никто не додумался? Но стоит зайти в Google и несколько интернет-магазинов, как становится понятно: это не абсолютное новшество. Подобные изобретения можно заказать на OZON или AliExpress. Мы спросили ребят, есть ли разница. Елену вопрос не смутил - более того, она предоставила редакции развернутый сравнительный анализ.

Аналоги по всем параметрам проигрывают новосибирскому продукту. Фото: скриншоты OZON / AliExpress

На рынке в основном предлагают теплые перчатки с нихромовой греющей проволокой. Их мощность – до 5 ватт, 2 – 3 часа работы без подзарядки. Изобретение новосибирских ученых со специальной греющей тканевой подкладкой и внутренним литий-полимерным аккумулятором емкостью 2000 мА/ч гарантирует от 4 до 10 часов работы. На самом высоком уровне нагрева мощность таких перчаток достигает 20 ватт, то есть температура поднимается до 65 градусов.

– Мы проводили большой анализ конкурентных товаров, и вывод один: они не греют. Это подтверждает огромное количество негативных отзывов. Для сравнения мы даже сами купили китайские перчатки за 12 тысяч. Они толстые, плотные, но неэффективные. Измерили мощность нагрева – 5 ватт. А мы производим то, что работает, – заверила КП-Новосибирск собеседница.

Перчатки очень удобные и не стесняют движений. Фото: предоставлены Еленой Скулиной.

Новосибирские перчатки с подогревом равномерно распределяют тепло по всей поверхности руки, включая область пальцев, за счет применения специального тканевого нагревательного элемента. Но что это за элемент, команда пока не говорит, свой секрет разработчики держат в тайне, так как еще не получили патент на технологию.

Если продолжать сравнение с конкурентами, то цена прочих экземпляров составляет 10 000 – 12 000 рублей. Новосибирцы же планируют продавать свои перчатки за 6000 рублей, может и дороже, в зависимости от комплектации. Всего готовят к выпуску три вида: очень тонкие подкладки под рабочую перчатку; повседневные – внутри тонкая подкладка и сверху утепленная часть; специализированные – внутри тонкая подкладка и сверху непромокаемая часть с вставками, например, для мотоциклистов или горнолыжников.

Изобретение молодых ученых имеет три степени нагрева. Фото: предоставлены Еленой Скулиной.

– Теоретически перчатки с подогревом могут использовать не только строители и добытчики полезных ископаемых, но и наши военнослужащие. При слабом режиме нагрева – от 25 – 45 градусов – перчатки с аккумулятором во внутреннем кармашке могут работать до 8 часов без подзарядки. Также возможно использовать внешний аккумулятор, который будет подключаться через провода и складываться, например, в карман формы, – продолжает Елена.

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ УЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ

За 2022 год выпускники со своим детищем выиграли грант от фонда содействия инновациям, основали бизнес, выступили на форуме «Технопром» и конгрессе молодых ученых в Сочи, взяли серебро на международном форуме инноваторов. Ребят даже номинировали на премию «Человек года – 2022» за лучший стартап.

До открытия бизнеса партнеры своими руками сшили и продали первую партию перчаток. Ее купила частная строительная компания в Иркутске. Рабочим идея понравилась, а ребята поняли, что их задумка действительно работает и имеет отличные шансы на успех.

Перчатки уже востребованы на нескольких российских производствах. Фото: предоставлены Еленой Скулиной.

– На данный момент мы разработали лекала на три стандартных размера. В дальнейшем сможем изготовить перчатку на любую руку. Сейчас уже практически готова промышленная партия из 70 пар перчаток среднего размера. Мы усовершенствовали и доработали конструкцию, чтобы производить на промышленном оборудовании. Перчатки из этой партии отправятся на бесплатное тестирование на предприятия, – добавила Елена.

Изобретением заинтересовались в Иркутской области, в Якутии и даже в компании Норникель. Когда на производствах протестируют перчатки, будут решаться вопросы о поставках изделий с нужными для сотрудников компаний характеристиками.

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