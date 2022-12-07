В Новосибирской области откроют производство перчаток с подогревом для строителей, шахтеров и военных

Перчатки греют всю руку на протяжении 8 часов. Фото: предоставил Илья Гнатуша.

Новосибирские студенты разработали уникальные перчатки с подогревом. Теплые рукавицы подойдут добытчикам сырья, строителям и даже военнослужащим.

Молодых ученых и предпринимателей Елену Скулину и Николая Махова поддержали в новосибирском отделении общественной организации «Опора России». У ребят скоро будет патент и собственных цех для массового производства их изобретения.

– Производство будет расположено в Новосибирской области. Уже есть заказы от членов нашей организации, заказы из Иркутской области, Якутии, также заинтересовался Норникель. Сейчас мы им отправляем тестовое количество перчаток отправляем, чтобы они попробовали в них поработать, – рассказал КП-Новосибирск руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике «Опоры России» Илья Гнатуша.

Аналогов таким перчаткам в России нет. Они нагревают не только ладонь, но и внешнюю сторону руки, каждый палец. В отличие от других увесистых вариантов, эта перчатка тонкая и гибкая, в ней удобно работать. Изобретение держит заряд на протяжении 8 часов. Первые 100 пар перчаток уже разошлись по потенциальным клиентам, отметил Илья Гнатуша.

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