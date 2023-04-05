«Говорят, мы свели его в могилу»: мама девочки, которую изнасиловал дед, рассказала о травле после его смерти

Мужчину обвинили в изнасиловании внучки. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирской области родственники затравили многодетную мать, которая написала на родного отца заявление в полицию. Женщина оправдывается: защищала маленькую дочку, которая призналась, что дедушка ее домогался.

На основании заявлений в СК возбудили два уголовных дела: «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Летом прошлого года Чановский районный суд признал: это не фантазии ребенка. Пенсионера отправили в колонию строгого режима на 16 лет. На днях стало известно, что он скончался.

- Меня и до этого травили, а тут нападки усилились. Что я сделала? Я ребенка своего защищала! - плачет мама девочки.

Что происходит сейчас в поселке, где живет семья, и за что на нее ополчились родственники - в материале КП-Новосибирск.

«ДЕДА, ТЫ НА МАМУ НЕ СЕРДИСЬ»

Вернемся на 3 года назад. Александра* вместе с мужем растила тогда пятерых детей и вынашивала шестого в одном из сел Новосибирской области. Муж постоянно на работе, сама женщина таксовала. Детей оставляла с подругой или сестрой. На третьей неделе беременности женщина узнала, что есть угроза выкидыша, и легла на сохранение. Детей отправила к бабушке с дедушкой.

- Отец к внукам был холоден, а тут изменил отношение к 10-летней внучке. Даже телефон подарил, в гости звал. Дочка этому не радовалась. Но ходила сама не своя, странная какая-то. 9 июня она вдруг не захотела к нему ехать, а 10 июня уже позвонила: «Мама, забери меня. Только чтоб деда не знал, что я тебе звонила». Дома мы с сестрой начали расспрашивать ее, она молчала о причинах такой реакции. А вечером все рассказала, - рассказывала КП-Новосибирск ранее Александра.

Тогда 10-летняя девочка призналась, что дед возил ее на сенокос в лес и бил, трогал под рубашкой и не только. Мама девочки сразу написала заявление в полицию. Что было дальше - уже известно: суд и приговор.

- На меня тогда все родственники ополчились. На днях стало известно, что отец умер, - говорит многодетная мама. - Мы были на похоронах, но наблюдали со стороны. Дождались, когда все уйдут, и подошли к могиле. Сказали, что мы простили его, отпустили. Дочка дополнила: «Деда, ты на маму зла не держи. Она меня защищала. Правду же знаем и ты, и я». Положили цветы и ушли.

«ОТ СТРЕССА ПРОПАЛО МОЛОКО И КУСОК В ГОРЛО НЕ ЛЕЗ»

По словам Александры, после похорон травля со стороны родственников усилилась. Они стали обвинять многодетную маму в смерти насильника.

- Начали распространять слухи, что он умер из-за нас. Якобы его хотели освободить, потому что он невиновен. Говорили, что из-за нас у него сердце не выдержало. Меня все эти дни трясет, я плачу постоянно, - призналась КП-Новосибирск женщина. - Говорят, что я матери своей покоя не даю, но это неправда.

Дочке Александры тоже доставалось в школе, но после обращения к уполномоченной по правам ребенка все утихло.

- Родня раньше угрожала моих детей забрать, сейчас эту идею оставили и только морально давят. Слухи распускают. Когда шло расследование и суд, я родила. У меня не было молока, чтобы кормить малыша, кусок в горло не лез, - продолжает Александра. - На работу я тоже устроиться никуда не могу. Первое время таксовала, но потом началось: «Да как ты можешь в глаза людям смотреть!» И я ушла. Пробовала работать продавцом, но там была аналогичная ситуация.

Как говорит женщина, у дочери из-за пережитого стресса появился нервный тик. Левый глаз иногда дергается.

- Я хотела переехать вместе с семьей. Писала во все инстанции, во все администрации, но мне приходили ответы, что свободного маневренного фонда нет. Продать дом не можем, потому что он построен на материнский капитал и с этим сложно, - объясняет Александра.

Супруг поддерживает жену и тоже готов уехать подальше от родственников и озлобившихся односельчан.

* Имя изменено.

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