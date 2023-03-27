На компанию бывшего директора «ВИНАПа» пожаловались в прокуратуру

Фото: Пресс-служба «РСГ»

Компания «Русская солодовенная группа» подала заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку коммунальной аварии, из-за которой, по уточнению компании, тонны сточных вод были выброшены на улицу. По словам представителей РСГ, в январе этого года на территории бывшего завода «ВИНАП» произошло коммунальное ЧП: вышла из строя канализация. Обслуживанием инженерных сетей на территории бывшего «ВИНАПа» занимается ООО «Сервис Групп» - компания принадлежит бывшему директору некогда легендарного завода Юрию Владимировичу Верясову.

Фото: Пресс-служба «РСГ»

Порыв канализации случился вечером во вторник, 17 января, когда в Новосибирске стояли аномальные морозы, ниже -33. Однако в тот же день, по утверждению РСГ, около 17.00, несмотря на беспокойство арендаторов и собственников площадей, аварийные работы по ремонту труб были прекращены. Предприниматели, бизнес которых зависит от бесперебойной работы всей инфраструктуры, предложили помощь в поиске специализированных организаций по устранению последствий. Однако, по их словам, руководство «Сервис Групп» отказалось тратить «лишние деньги» и нашло быстрый способ избавиться от проблемы.

- ООО «Сервис Групп» перекрыло напорную линию водоотведения от КНС, а сброс сточных труб осуществило на рельеф в районе Винаповского моста по Советскому шоссе и впоследствии продолжало разлив сточных вод в течение пяти дней, принося своими действия вред окружающей среде и ставя под угрозу здоровье людей, - сказано в заявлении в прокуратуру, которое оказалось в распоряжении редакции.

Фото: Пресс-служба «РСГ»

По словам директора «Русской солодовенной группы» Алексея Селиванова, компания-транзитер «Сервис Групп» после ЧП так и не модернизировала канализацию - и с приходом весны собственники и арендаторы помещений на бывшем «ВИНАПе» обеспокоились, что ЧП может повториться снова. В подобном состоянии, опасается он, вся канализационная система на промпроизводстве.

- Наша компания развивается на территории бывшего «ВИНАПа» уже много лет. Все эти годы мы исправно платили за использование коммунальной инфраструктуры компании, которой управляет команда бывшего директора «ВИНАПа» Юрия Владимировича Верясова. Но как показало январское происшествие, на обслуживание коммунальных сетей эти деньги, видимо, так и не пошли. Сэкономив относительно небольшие суммы на модернизации, компания-транзитер не только нанесла экологический ущерб Новосибирску, но и поставила под удар работу более 15 крупных предприятий, которые работают на этой территории. Мы заинтересованы в том, чтобы это не повторилось, и поэтому обратились в надзорные органы, - констатирует директор «Русской солодовенной группы» Алексей Селиванов.

Фото: Пресс-служба «РСГ»

Оценкой законности действий компании-транзитера во время коммунального ЧП теперь займется прокуратура. Вероятно, в рамках проверки сотрудники органов также изучат документацию, чтобы понять, куда именно ушли выплаченные на содержание коммунальной инфраструктуры деньги. Компании-транзитеру это грозит штрафом и разрывом трехстороннего соглашения с «Горводоканалом». Ранее ООО «Сервис Групп» уже исключали из перечня компаний-транзитеров, лишив права перепродавать коммунальные услуги предприятиям на территории Кировского района.