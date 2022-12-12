«Постоянно на больничном и совмещает две работы»: директор криводановской школы объяснил, за что дважды уволил учительницу

Учитель и директор рассказали КП-Новосибирск, что послужило причинами увольнений. Фото: МБОУ Криводановская средняя школа № 22 / предоставлено Мариной Дашковой.

В поселке Криводановка возле Новосибирска случился кадровый скандал. Директор школы дважды уволил учительницу биологии. Правда, из школы ее никто не выгонял, она может продолжать вести уроки. История с увольнениями касается только ее дополнительной подработки кадровиком на полставки. Сначала учитель восстановилась в своей дополнительной должности через суд, а потом снова получила уведомление о том, что уволена. КП-Новосибирск выяснила, какие школьные конфликты скрываются за судебными разборками.

«ЭТО НАСТОЯЩАЯ ТРАВЛЯ!»

Марина Дашкова работает учителем биологии в криводановской школе, дополнительная должность – кадровик, там всего полставки. Было время, когда она спокойно совмещала оба направления, но с приходом нового директора начались проблемы. Сама учительница говорит, что личных конфликтов и обид с руководителем не было, но в марте прошлого года ее уволили с должности инспектора по кадрам.

– Мы до сих пор находим недочеты в работе, которую она должна была выполнять. Причем даже не за этот год, а еще раньше. Она просто не выполняла свои обязанности, – сообщил в беседе с КП-Новосибирск директор школы.

Женщина продолжала работать учителем биологии и параллельно начала ходить по судам. Она доказала, что не так уж много допустила ошибок, а если они и были, то не настолько роковые, чтобы из-за них увольнять. В итоге требования директора признали незаконными, и суд постановил восстановить Дашкову в должности инспектора. В ноябре она вновь заняла два рабочих места, но спустя несколько дней получила второе уведомление об увольнении. Причину в этот раз в документе указали другую.

Марина восстановилась на работе по решению суда, а через несколько дней получила уведомление об увольнении. Фото: предоставлены Мариной Дашковой.

– У Марины Викторовны эта ставка по совместительству, а нам нужен человек, который будет работать на этой должности по основному месту работы. Все согласно Трудовому кодексу. Основной работник в приоритете, – объясняет свое решение, которое больше похоже на ход конем, директор.

Учитель биологии возмущена:

– Почему меня сначала восстановили, а теперь снова увольняют? Это уже настоящая травля, моббинг!

Что касается решения убрать совместителя и заменить его полноценным сотрудником, оно и правда вполне законно. Об этом говорит статья 288 ТК РФ. Но только сделать директор это сможет только тогда, когда учительница вернется с больничного.

БЕСКОНЕЧНЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

С марта по ноябрь Марина Дашкова могла бы отработать инспектором 165 дней, но 118 из них она находилась на больничном. Директор же откровенно этим недоволен. Даже учителем биологии, по его словам, с начала учебного года педагог отработала лишь пару дней. С кипой больничных листов уже разбираются фонды страхования.

Марина Дашкова подтвердила КП-Новосибирск, что действительно брала много больничных. Но все они были обоснованными.

– После мартовского увольнения с должности инспектора по кадрам я вела биологию до 5 апреля, затем заболела на два месяца. Только вышла, и на следующий день получила травму на крыльце школы. Там был дефект: отошла металлическая окантовка, бетонная часть ступени осыпалась, в эту дыру и попал нос сандалии, – рассказала КП-Новосибирск педагог.

Была создана комиссия по расследованию несчастного случая. С сотрудников, отвечавших за устранение дефектов на крыльце, потребовали объяснительные.

После этого Марина ушла в отпуск. Вышла уже в ноябре, после выигранного суда, на обе должности. Но проработала, по ее словам, три дня, а потом вновь ушла на больничный. И снова по причине своей хрупкости.

– Мокрые ноги и неустойчивый табурет сыграли злую шутку. Я упала со стула, поливая цветы, стоящие на холодильнике. В итоге разрывы связок голеностопного сустава, – доказывает свое право на больничный Марина Дашкова.

По решению суда школа должна выплатить ей компенсацию на сумму более 62 тысяч рублей за пропущенные из-за увольнения дни, в основном больничные и отпускные.

ШКОЛА МСТИТ?

– Личных конфликтов не было. Ни я его, ни он меня ранее друг друга не знали. Что могло спровоцировать ситуацию, так это моя активная общественная деятельность по проблемам на спортивном комплексе в Криводановке, – заявила вдруг педагог.

Во дворе школы по федеральному проекту построили открытую физкультурную площадку. Весной этого года, когда растаял снег, стали видны нарушения. Беговые дорожки испортились, крышу снесло ветром, тренажеры расшатались. На подрядчика подали в суд. Марина Дашкова активно писала о нарушениях на своей странице в соцсетях. Но директор утверждает, что критика не может быть причиной увольнений, он на учительницу за те посты не в обиде. Ведь ругала она в основном администрацию района.

– Школе она претензий не предъявляла, поэтому здесь не может быть речи о том, что школа мстит, – говорит директор.

К слову, Марина Дашкова начала проявлять активную гражданскую позицию по поводу дефектов на объекте именно с апреля 2022 года, когда пришел новый директор. Но он настаивает: посты ни при чем, просто работать надо было лучше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кроме Марины, уволили еще одного педагога криводановской школы. Это бывший директор, который после понижения стал трудовиком. Новый руководитель уволил его в середине октября, а мужчина, последовав примеру коллеги, подал в суд на восстановление.

Как объясняет директор, причина увольнения та же, что и у Дашковой. В школе учитель технологии работал по внешнему совместительству. Основная его деятельность сейчас – инженер-энергетик.

– Его учебные часы получил другой человек, который пришел на основное место работы, – кратко прокомментировал КП-Новосибирск директор криводановской школы.

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