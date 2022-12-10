«Газ скопился в боксе»: эксперт прокомментировал возможную причину взрыва в гаражах в Новосибирске 10 декабря 2022

Причину взрыва выясняют пожарные. Фото: Анна ПАШАГИНА

После взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, взрыв прогремел в 10.53 10 декабря, во время ЧП погиб человек. Обвинение пока никому не предъявлено, предварительная версия произошедшего – произошла разгерметизация газового баллона. Местные рассказали КП-Новосибирск, что хозяин гаража якобы накануне отогревал газовой горелкой замок – мог не закрыть до конца баллон, из-за чего газ скопился внутри.

Прокомментировать возможную версию ЧП «Комсомолка» попросила Юрия Харина: сейчас он – историк пожарного дела, а в прошлом – специалист Всероссийского научно-исследовательский института противопожарной обороны.

- Почему может в принципе может возникнуть разгерметизация баллона?

- Чаще всего – нарушение условий хранения. Эксплуатация газового баллона разрешена при температуре от минус 30 до плюс 30 (в Новосибирске несколько дней назад температура опускалась ниже, что тоже могло сказаться на состоянии баллона – прим.ред). Да и сам баллон не вечен: когда в последний раз взорвавшийся баллон проверяли, мы не знаем, - комментирует КП-Новосибирск Юрии Харин.

- Если действительно использовалась горелка и баллон не был до конца закрыт, мог произойти взрыв?

- Да: газ скопился бы в гараже, и достаточно искры от сигареты или короткого замыкания, чтобы произошел взрыв. Но нужно дождаться окончательных выводов экспертов, - добавил в интервью КП-Новосибирск эксперт.

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