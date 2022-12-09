Взрыв в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Спасатели разбирают заавлы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Взрыв в гаражах на улице Мира в Новосибирске прогрел в 10.53 утра. На месте ЧП находятся корреспонденты КП-Новосибирск, начата прямая онлайн-трансляция с места взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года.

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Взрыв произошел в одном из капитальных кирпичных гаражей. Причина - разгерметизация газового баллона.

- Повреждены 10 гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота, - сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Кроме того, повреждены четыре машины.

Пострадали 10 гаражей. Фото: Анна ПАШАГИНА

Только что стало известно, что погиб один человек – спасатели достали его тело из-под завалов.

Мужчина погиб во время взрыва. Фото: Анна ПАШАГИНА

Отец владельца одного из гаражей чудом не пострадал во время ЧП:

- Я как раз шел в гараж сына – у него там стояла машина: нужно было снять показания счетчика, чтобы заплатить за электричество. Когда был уже недалеко, услышал сам взрыв, - рассказал КП-Новосибирск мужчина. – Если бы немного пораньше пришел и был внутри, мне бы досталось.

Взрыв повредил 4 машины. Фото: Анна ПАШАГИНА

Следователи после взрыва в гаражах завели уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Гаражи сильно пострадали. Фото: Анна ПАШАГИНА

Местные говорят, что в гараже, где произошел взрыв, жил человек. Погиб ли именно он - пока неясно.

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