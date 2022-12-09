Подросла на 10 сантиметров: врачи выпрямили девушку, превратив ее в красавицу - теперь ее не узнают друзья

Раньше позвоночник девушки был согнут буквой S. Фото: Предоставлено Софьей Литовкиной

Софья Литовкина из Липецка с первого класса страдала от искривления позвоночника - бассейн, массажи и ЛФК не помогали. Каждый день носила корсет, но из-за скачков роста сколиоз прогрессировал. В итоге болезнь превратила восьмиклассницу в сгорбленную старушку. Мама девочки обращалась в московскую клинику, но так и не смогла выбрать безопасный путь исцеления. Боялась, что операции ребенку только навредят. В итоге девушке помогли новосибирские специалисты из НИИТО. За полтора месяца Софья стала выше на голову, ей стало легче дышать, исчезли постоянные боли в спине. Девушка окончила институт, влюбилась, вышла замуж и работает в системе адаптации других инвалидов. Спустя 4 года после операции ее пригласили в шоу Елены Малышевой вместе с врачами новосибирской клиники.

С первого класса девочка страдала сколиозом, ЛФК и массаж не помогали. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

ВСЮ ШКОЛУ МУЧАЛАСЬ ЗА ПАРТОЙ

Софья Литовкина с детства страдала сколиозом - в первом классе села за парту с искривленной спиной, тогда и начались основные мучения. Мама девочки повела дочь по врачам, массажистам, мануальным терапевтам и народным целителям, но те помочь не смогли.

- За партой я сидела в корсете, физкультуру пропускала по болезни. В пятом классе стало еще хуже - спина была искривлена на 70 градусов, врачи разводили руками, - рассказала КП-Новосибирск Софья Литовкина. - Конечно, всегда переживала. Я не могла сходить с классом в театр, взгляды окружающих всегда смущали. Радует то, что никогда не было травли со стороны сверстников. Меня всегда окружали подружки и не подпускали обидчиков.

Раньше девушка стеснялась фотографироваться и переживала из-за косых взглядов. Фото: Предоставлено Софьей Литовкиной

Семья жила в Липецке, и местные специалисты никак не могли понять причину столь сильного сколиоза, пытались объяснить проблему скачками роста юного организма. В девятом классе родители отчаялись выпрямить спину Софьи и стали думать об операции. Мама с дочкой поехали в Санкт-Петербург сначала только на осмотр. Но когда из больницы перезвонили и сказали, что надо резать, родители побоялись и решили оставить все как есть.

- Окончив школу, я поступила в липецкий вуз на психолога, позвоночник к этому времени искривился больше чем на 100 градусов. На снимках это было похоже на букву S, и я продолжала чувствовать себя неловко. На первом курсе решилась поехать к врачам в Москву, там дали неутешительный прогноз: через несколько лет я могла сесть в инвалидную коляску. Но я опять испугалась делать операцию. Мама очень боялась, и мне не хотелось ее расстраивать, - призналась КП-Новосибирск Софья Литовкина.

За месяц девушка подросла на 10 сантиметров. Фото: Предоставлено Софьей Литовкиной

ЗА МЕСЯЦ СТАЛА НА ГОЛОВУ ВЫШЕ

Девушка окончила вуз, устроилась на работу в Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Каждый день страдала от болей в спине, а когда готовила и убирала, быстро уставала. Через пару лет Софья все-таки решилась на операцию - это была третья попытка. В 2016 году девушка нашла специалистов новосибирского НИИТО и написала врачам. Вскоре пришел положительный ответ, ее взялся лечить врач-ортопед Артем Сорокин.

- В НИИТО я месяц носила гало-аппарат, готовясь к операции. Это специальная конструкция, которая крепилась на голове и талии, со стягивающими стержнями по бокам. Пока я ходила, ела и спала в гало-аппарате, врачи постепенно подкручивали механизм и вытягивали позвоночник. Это было больно, каждый день я думала снять эту конструкцию, но потом привыкла. Через месяц посмотрела в зеркало и не поверила своим глазам! В свои 26 лет я выросла сразу на 10 сантиметров, стала на голову выше, - радуется Софья Литовкина. - Раньше я весила всего 39 килограммов, но после операции набрала немного и перестала быть похожа на скелет.

Девушка отказывалась от операции в Москве и Санкт-Петербурге, ее спину спасли в Новосибирске. Фото: Предоставлено Софьей Литовкиной

Команда хирургов НИИТО под руководством Михаила Михайловского провела четырехчасовую операцию - врачи установили Софье титановые импланты, фиксирующие позвоночник в вертикальном положении. По словам врачей, это ограничило гибкость, но существенно улучшило жизнь: из-за осложнений девушка не могла нормально дышать.

- Моя жизнь после операции преобразилась! Я выросла на 10 сантиметров, стала чувствовать себя увереннее. Знакомые меня не узнавали, друзья были в восторге. Пропали боли в спине, я наконец смогла вздохнуть полной грудью. Стала носить платья, каблуки. И вышла замуж за специалиста по организационной работе, - делится с КП-Новосибирск Софья Литовкина. - После вуза я работала психологом, а будущий муж приехал ко мне на реабилитацию. Я была жутко стеснительная из-за спины, но мы продолжали встречаться. Мы вместе уже 10 лет, последние три года - в браке.

Софью и врачей НИИТО пригласили на Первый канал. Фото: Фото: Пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

История Софьи и операции в НИИТО попала в эфир телепередачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой.

- Я безумно благодарна врачам. Если бы мне пришлось испытать что-то подобное еще раз, то я без тени сомнения поехала бы в Новосибирск, - добавила Софья Литовкина.

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