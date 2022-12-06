Новосибирские врачи вылечили ужасный сколиоз у девушки и попали на шоу Малышевой

Девушка подросла на 10 см. Фото: Предоставлено пресс-службой НИИТО имени Цивьяна

Новосибирские врачи вылечили сильную деформацию позвоночника у 30-летней девушки и попали на «Первый канал». В пресс-службе НИИТО имени Цивьяна прокомментировали эфир программы «Жить Здорово!» от 5 декабря.

- Несколько лет назад новосибирские вертебрологи смогли помочь девушке из Липецка, исправив сильную деформацию позвоночника свыше 100 градусов. Это удалось сделать при помощи гало-аппарата и специальной металлической конструкции. Через 1,5 месяца ее выписали из больницы, – сообщили в пресс-службе НИИТО.

Зафиксированная на голове и на поясе конструкция должна была вытянуть позвоночник. Девушке пришлось буквально жить в ней.

- Особенность в том, что между креплением для головы и костей таза есть несколько стержней, которые позволяют регулировать жесткость конструкции. Процесс выпрямления позвоночника занимает от одного до двух месяцев, вытяжение может достичь от 8 до 10 см. Затем с помощью операции была установлена жесткая конструкция, которая не дает развиваться сколиозу и его тяжелым последствиям, – сообщил КП-Новосибирск Василий Суздалов.

После операции девушка вышла замуж, работает в сфере социальной реабилитации инвалидов. Она поблагодарила врачей НИИТО:

- Сегодня я чувствую себя отлично, у меня нет проблем с дыханием, – призналась пациентка на шоу.

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