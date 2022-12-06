«Такой тихоня, но поссорился с мамой и слетел с катушек». Что известно о школьнике, подозреваемом в убийстве таксиста в Новосибирской области

Таксист вез школьника в Барабинск. Фото: соцсети

В селе Новокозловское в Барабинском районе местные обсуждают резонансную новость – 17-летнего школьника подозревают в убийстве 62-летнего таксиста. Шофер был зарезан вечером 4 декабря на трассе между селом Новокозловское и деревней Новогутово. Что известно о самом школьнике и этой криминальной истории - в материале КП-Новосибирск.

17-летний Ваня* растет в многодетной семье. У парня две сестры, а он самый младший ребенок. В селе никто плохого слова про подростка не говорит. Учился хорошо, занимался спортом.

- Играл в волейбол с класса 6–7. Сейчас он в выпускном классе, после школы хотел уехать в Новосибирск, поступать в университет водного транспорта. Всегда был спокойный, мухи не обидит, знаю, где-то подрабатывал. А вообще- такой тихоня, разве он мог зарезать? - рассказал КП-Новосибирск знакомый подозреваемого.

- Мы до сих пор в шоке от того, что произошло. Откуда у Вани нож? В компании никогда и нигде он оружие не показывал, — говорят и друзья школьника.

Как рассказывают знакомые Владимира*, погибшего таксиста, вызов был из села Новокозловское до Барабинска.

- Владимир — опытный водитель. Он на вокзале частным извозом подрабатывал, а потом уже в компанию ушел работать таксистом. И вот очередной обычный вызов. Он забрал парня, они поехали. Мы слышали версию, что школьник поругался с матерью в тот вечер и вообще хотел уехать в Новосибирск, слетел с катушек. Стал просить у нее денег, а она не дала, он хлопнул дверью, что уходит из дома, - рассказал КП-Новосибирск бывший коллега шофера.

От Новокозловского до Барабинска чуть больше 20 километр. Но конфликт между шофером и школьником произошел почти сразу. Подросток несколько раз ударил ножом Владимира в шею и лицо. Таксист сопротивлялся, школьник выбежал из машины.

- Парень выскочил на трассе, колесо этим ножом проткнул у машины, еще и 800 рублей прихватил с собой, которые были в авто. Владимир успел нажать тревожную кнопку в приложении и доехал до села Новогутово, это километров 5 от точки вызова. Там постучал в первый дом и попросил помощи. К нему как раз уже диспетчер отправил других водителей на помощь, - рассказал КП-Новосибирск знакомый таксиста. – Володя умер от потери крови, а полицию видимо, вызвали уже жильцы дома. Его коллеги еще ездили по селу искали этого Ваню.

В этот момент Ваня шагал домой.

- Вернулся. Рассказал родителям, что убил таксиста, — рассказывают местные.

Что не поделили в поездке пенсионер и школьник еще предстоит выяснить следователям. Уже возбуждено уголовное дело по статье убийство. Ответственность за это тяжкое преступление наступает с 14 лет.

- Подозреваемый, задержан. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

* Имена героев изменены

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