«Зашёл и сознался родителям в убийстве»: в Новосибирской области подросток зарезал таксиста, чтобы не платить деньги

Шофер сопротивлялся и смог уехать с места происшествия до другого поселка, но от полученных травм умер. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области/ соцсети.

В Новосибирской области 17-летний парень зарезал 62-летнего таксиста. Трагедия произошла вечером 4 декабря в Барабинском районе области, но стало известно об этом от местных жителей сегодня, 5 числа. По их словам, подросток вызвал машину, чтобы добраться из одного села в другое. На вызов приехал опытный шофер.

- Владимир* давно работал в такси, а парень зарезал его. Убил, чтобы не платить 800 рублей за проезд, - рассказал КП-Новосибирск местный житель и знакомый погибшего.

Следственный комитет добавил деталей. По данным СКР, подросток несколько раз ударил водителя ножом в шею и лицо.

- Шофер сопротивлялся и смог уехать с места происшествия до другого поселка, но в итоге умер от полученных травм, - сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

Как удалось найти подростка, официально не раскрывают. Местные жители говорят, что парень все сам рассказал дома.

- Говорят, что он зашел домой и сознался родителям. Сказал, что убил таксиста, - рассказали КП-Новосибирск односельчане подростка.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 17-летнего преступника задержали и скоро ему выберут меру пресечения, уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер