«Нас отправили обратно в сгоревший дом»: многодетная семья с Донбасса осталась без крыши над головой после пожара в Новосибирске

Многодетная семья осталась без крыши над головой. Фото: предоставлено Евгенией Дубовой

В Новосибирске в ночь на 12 марта в СНТ Учхоз случился пожар. Сгорел частный дом на улице Цветочная. Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми 13, 11 лет и 10 месяцев.

— В Новосибирскую область я переехала в 2018 году с Донбасса, своего жилья у меня здесь не было. И вот, в октябре 2022 года я наконец-то купила этот дом — взяла ипотеку и вложила материнский капитал. Мы с детьми и моим гражданским мужем въехали в него, стали понемногу ремонтировать. Но отапливался он углем, была печь (предварительно, именно из-за нее и случилось ЧП). Мне предлагали, конечно, провести газ, но обошлось бы это в несколько сотен тысяч, у меня таких денег нет, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка сгоревшего дома Евгения Дубовая. — В тот день дома были я, муж, младшая дочь и наши друзья, пришедшие помочь с ремонтом. Старшие дети у меня сейчас в лагере. И вот когда я собралась идти купать малышку, поднялась на второй этаж, там с потолка уже капала пластмасса. Мы открыли кладовку — там уже было пламя.

Трехэтажный дом сгорел очень быстро. Фото: предоставлено Евгенией Дубовой

Евгения схватила дочь, лежавшие под рукой документы и вместе с друзьями выбежала на улицу. Дом вскоре полностью охватил огонь. Тушить его приехали несколько пожарных машин, но работу им осложнял сайдинг, которым была обшита постройка. Железный каркас превратился в панцирь, из-за которого вода не могла добраться к пламени. Все имущество и вещи Евгении сгорели, с дочкой и мужем они отправились жить к друзьям.

Восстанавливать дом сибирячка не хочет. Фото: предоставлено Евгенией Дубовой

— После пожара я пришла в местный сельсовет, но там мне смогли предложить только комнату в общежитии… Даже если учесть, что с мужем мы не расписаны, то и я с тремя детьми, двое из которых уже подростки, в одной комнате просто не поместимся. Тем более, находится оно на другом конце города, это значит, детей придется забирать из школы, а они только-только освоились в этой, — говорит Евгения. — Когда я пошла за помощью в районную администрацию, начался какой-то пинг-понг, меня оттуда отправляли в областную, а из областной — назад в районную, затем еще куда-то. Никакого четкого ответа я не получила. В какой-то момент спросили, не могу ли я остаться жить в этом доме. А там остался только выгоревший каркас. Как там жить?

Все вещи в доме полностью сгорели. Фото: предоставлено Евгенией Дубовой

В банке Евгении также сказали, что кредит ей все равно придется выплачивать. К счастью, есть страховка. Пустить ее можно либо на погашение займа, либо на восстановление дома. Но оба варианта женщину не радуют.

— Восстанавливать этот дом — слишком дорого, да и у меня нет такой возможности. Не говоря уже о том, сколько времени это займет. А я же работаю, детей надо как-то поднимать. В администрации, конечно, предлагали выплаты. Но мне теперь же нужно где-то снимать жилье, это тоже деньги. Я просто не знаю, что делать… Хоть правда возвращайся и живи на этом пепелище, — говорит наша собеседница.

Дом был куплен в ипотеку на материнский капитал. Фото: предоставлено Евгенией Дубовой

Мы спросили у юриста Константина Зиновьева, может ли Евгения рассчитывать на какое-то жилье или другие меры поддержки.

— Ситуация, конечно, крайне неприятная, но, увы, на что-то особое надеяться Евгения не сможет. Поскольку дом был частный, то все сопутствующие риски она несла сама как собственник. Поэтому в обязательном порядке ей новое жилье предлагать не должны. Конечно, она может прийти в администрацию и встать на учет, как нуждающаяся в жилье. В целом, сейчас она в эту категорию попадает — без жилплощади, но с тремя детьми. Также она может обратиться за помощью в социальные органы. Для всего этого ей нужно будет получить справку о том, что дом не подлежит восстановлению и справку о доходах, чтобы доказать, что она действительно нуждается в помощи. Но ждать молниеносной реакции, опять же, не стоит. В маневренном фонде нет такого количества квартир, чтобы их могли предоставить сразу же, придется ждать, — пояснил Константин Зиновьев. — А что касается кредита, то он в любом случае должен был быть застрахован, так что страховка погасит эти выплаты.

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