«Схватили детей, документы и выбежали»: в Новосибирске многодетная семья осталась без дома из-за пожара

Семья с тремя детьми осталась без крыши над головой. Фото: предоставлено Кристиной

В Новосибирске в ночь на 12 марта в СНТ Учхоз сгорел дом по адресу Цветочня, 261. Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми.

— Пожар случился у наших друзей, мы в тот момент были у них в гостях. Когда поняли, что горим, конечно, испугались, но схватили быстро детей, документы какие успели собрать и выбежали на улицу, — рассказала КП-Новосибирск подруга семьи Кристина. — Пока что семья, оставшаяся без дома, живет у друзей. В администрации сказали, что осмотрят дом, и если он будет признан непригодным к проживанию, то будут помогать решать вопрос с жильем. Хотя, по-моему, то, что в этом доме теперь нельзя жить — и так ясно. Там буквально нет крыши.

Семья из двух взрослых и троих детей 13, 11 лет и 10 месяцев лишилась всех своих вещей и будет благодарна за посильную помощь в виде одежды, обуви, бытовых вещей и электроприборов.

— Также друзья будут благодарны кому-нибудь, кто имеет большую машину, с помощью которой можно выгрести все из сгоревшего дома, — добавила Кристина.

Если вы хотите помочь семье, свяжитесь с Кристиной по номеру телефона 8-913-487-10-13.

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