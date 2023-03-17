«Не увидел людей из-за пара»: водитель ГАЗели задавал двух рабочих СГК, стоящих возле аварийного люка

Водителю вменили два года колонии-поселения Фото: Мария НОВИКОВА

Точку в деле о смертельной аварии, случившейся прошлой зимой в левобережье Новосибирска, сегодня поставил Ленинский районный суд.

ДТП, которое привело 22-летнего Владислава Адаменко на скамью подсудимых, произошло 21 февраля 2022 года. Момент трагедии зафиксировал камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, обзору водителя грузовика помешал пар из люка. Он не заметил рабочих, находившихся на проезжей части и наехал на них.

- Двигаясь на служебном автомобиле ГАЗель, по направлению от улицы Титова к улице Немировича-Данченко на перекрестке улиц Серафимовича и Степной водитель Адаменко совершил наезд на сотрудников Сибирской генерирующей компании, в результате которого работник Власов скончался на месте ДТП, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева.

Напарник погибшего угодил в больницу с различными травмами. В отношении шофера возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, Адаменко проигнорировал сразу несколько пунктов ПДД - избрал скорость движения без учета дорожных условий и не принял мер к торможению. Сам водитель и многочисленные очевидцы утверждали, что слесари не успели выставить знак «Дорожные работы»:

- Это могло случиться с любым водителем. Знака не было. Пар низко шел, человека, стоявшего в нем, я не видел, - пояснил обвиняемый в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

Владислав Адаменко надеялся, что его приговорят к наказанию, не связанному с лишением свободы. Но судья решил иначе – два года колонии-поселения. После отбытия основного наказания осужденный не сможет сесть за руль еще два с половиной года. По вступлении приговора в законную силу, молодой человек должен самостоятельно с вещами прибыть в исправительное учреждение.

Вдова погибшего комментировать приговор не стала, коротко заявив:

- Мужа мне все равно никто уже не вернет и отца детям тоже.

Погибшему было 38 лет. У него осталось двое детей. Его пожилые родители заявили гражданские иски о компенсации морального вреда в связи с потерей сына. Суд удовлетворил их частично. Матери и отцу слесаря работодатель виновника смертельного наезда должен выплатить два миллиона рублей.

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