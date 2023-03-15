Шланги тоже оказались поддельными? Жильцы новосибирской многоэтажки отказались от газа после трагедии на улице Линейной

После взрыва в доме на улице Линейной жильцы соседней многоэтажки сами отказались от газа. Фото: Никита МАНЬКО

Почти месяц назад дом № 87/2 по Красному проспекту остался без газа: там обнаружили три несертифицированных шланга. Проверку провели как раз после трагедии 9 февраля, когда после взрыва в соседней пятиэтажке на Линейной, 39 погибли 15 человек. Некоторые жители многоэтажки беспокоились, не могли ли и эти шланги поставить лжегазовщики - те самые, что сейчас на скамье подсудимых.

Председатель ТСЖ этого дома объяснила, в чем причина.

- Эти шланги устанавливала екатеринбургская организация «Промгазмонтаж» в 2017 году. Облгаз 5 лет проверял их и допускал в эксплуатацию, все устраивало, а после взрыва они вдруг стали непригодными, несертифицированными. И весь дом отключили от газа. Возможно, из-за страха. Жильцы сидели так больше недели и решили вообще от газа отказаться, перейти на электричество, хотя это в два раза дороже, но риски гораздо меньше, - рассказала КП-Новосибирск председатель ТСЖ дома на Красном проспекте Екатерина Матвеева.

Но на отказ согласились не все. По словам Екатерины, 133 из 144 квартир дома уже расторгли с облгазом договор на поставку, 5 - в процессе оформления, 4 - против, а 2 - сомневаются.

- Все пошли нестандартным путем, то есть не через собрание и голосование, а просто на основании своего конституционного права не использовать услугу, которой они не хотят пользоваться. У 6 оставшихся квартир, думаю, особого бесконфликтного выхода из ситуации нет. Хотя есть вероятность, что им проведут газ в стену кухни по новым СНиП и с обязательной установкой автоматического клапана с газоанализатором. Некоторые на меня обижаются, думают, что это лично я закрутила краны, хотя не имею на это права, - говорит председатель ТСЖ.

Напомним, взрыв газа в доме № 39 по улице Линейной прогремел 9 февраля. Погибли 15 человек, еще 39 пострадали. Следователи выяснили, что перед тем, как случилось ЧП, по пятиэтажке прошли лжегазовщики и заменили газовые шланги в нескольких квартирах, хотя не имели на это права. Подозреваемые сейчас в СИЗО, а следствие разбирается, насколько качественным было оборудование.

Сам разрушенный дом тем временем торопятся снести: специалисты департамента строительства мэрии Новосибирска заметили подвижку плит.

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