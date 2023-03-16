«Нанес ей 75 ударов ножом»: в Новосибирске убившего беременную девушку цыгана осудили по законам СССР

Убийцу отправили в колонию на 9 лет. Фото: Мария НОВИКОВА

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по уголовному кодексу, действовавшему еще в Советском Союзе. Преступник, с особой жестокостью зарезавший женщину в далеком 1987 году, понесет наказание спустя почти 36 лет после убийства.

На скамье подсудимых Костя Оглы оказался спустя многие годы после совершенного им преступления. Молодому цыгану тогда был всего 21 год. В конце 80-х вместе с сестрой парень приехал в Новосибирск. Летним вечером отправился с родственником в ресторан. На медленный танец пригласил приглянувшуюся девушку. Знакомство продолжилось за рюмкой водки. А после закрытия ресторана компания переместилась на заброшенный участок в частном секторе в районе Волочаевской.

- По версии следствия, обвиняемый в ночь на 28 июня 1987 года находился в состоянии алкогольного опьянения на приусадебном участке дома по улице Почтовый лог в Дзержинском районе города Новосибирска, где в ходе возникшего конфликта, нанес девушке не менее 75 ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия, - пояснила журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Как следует из материалов дела, женщина за деньги согласилась переспать с цыганом. Когда удовлетворенный кавалер начал одеваться, обнаружил пропажу двух тысяч рублей - огромных по тем временам денег. С этими деньгами он приехал в Новосибирск, чтобы купить дом.

Он был уверен, что его обокрала девушка. Но та заявила, что ничего не брала. Разъяренный мужчина ей не поверил и учинил безжалостную расправу. Уже на вскрытии выяснилось, что девушка была беременна.

- На следующий день после совершенного преступления обвиняемый скрылся из региона и все это время проживал на территории Самарской области, - рассказали в СУ СКР по НСО.

Оперативники сразу вычислили личность убийцы, долгие года он находился в федеральном розыске. Тем не менее долгие 35 лет цыган спокойно жил в Поволжье. Задержали Оглы случайно, когда мужчина попытался оформить новый паспорт.

В 2020 году под конвоем его доставили в Новосибирск к следователю. На допросе он полностью признал свою вину:

- Я ее ударил по лицу, она закричала. Не кричи, говорю, себе делаешь плохо. Она: что ты делаешь, что ты делаешь? Ну и вот так я ее колол, - преступник продемонстрировал на манекене, как наносил многочисленные удары.

Из-за проблем со здоровьем Оглы недавно госпитализировали в ЛИУ-10. В последних заседаниях он принимал участие по видеоконференцсвязи. В ожидании приговора он рассказал журналисту КП-Новосибирск, что скучает по жене и детям - у него их шестеро. Он до последнего надеялся, что сможет избежать наказания и вернуться к семье в Самару. Считал, что слишком много времени прошло.

- Ну я уже забыл за это дело вообще. Расслабленный был, на расслабухе, можно сказать. И тут резко приехали арестовали, неожиданно. Я думал бандиты меня похищают, а это оказывается сотрудники уголовного розыска. Руки заломали, я вышел из подъезда, закурил, и тут на меня налетели четверо, - рассказал КП-Новосибирск Оглы обстоятельства своего задержания.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласил свое решение. Он не нашел оснований для применения сроков давности, поскольку все эти годы преступник находился в розыске:

- Оглы Костю Дербишевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.г ст.102 УК РСФСР. На основании санкции данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 9 лет. С отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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