Сотрудники Wildberries бунтуют по всей России: что сейчас происходит в новосибирских пунктах выдачи

Пункты выдачи заказов закрываются в крупных городах, но не в Новосибирске. Фото: Никита МАНЬКО

Шумиха вокруг Wilberries набирает обороты. В Москве, Екатеринбурге, Барнауле и еще ряде городов некоторые пункты выдачи заявили о «забастовке». Там предупреждают, что не будут выдавать людям заказы. Все из-за санкций за возврат товаров, которые ввело руководство маркетплейса. Как обстоит дело в Новосибирске - закрываются ли точки выдачи, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Продавцы в Новосибирске говорят, что бизнес становится убыточным. Фото: Никита МАНЬКО

«МЫ В ОЖИДАНИИ»

Конфликт между руководством Wildberries и владельцами пунктов выдачи разгорелся на днях. История затронула несколько городов России. В корне противоречий лежат новые правила маркетплейса в отношении предпринимателей, открывших пункты выдачи. В Wildberries ввели штрафы за бракованные и не соответствующие заявленным товары. 100% стоимости таких возвратов должны покрыть сами точки выдачи. Многие возмущены: тогда же придется работать себе в убыток! Сотрудники жалуются, что с них списывают деньги за бракованный товар со складов и они остаются без зарплаты.

В других городах сотрудники пунктов выдачи уже сообщали, что штрафы вешают на них. По этому поводу прокуратура Московской области проводит проверку: нет ли нарушения трудовых прав. Тем временем в компании Wildberries обещают заморозить сотрудничество с ИП, которые приостановили работу.

Клиенты в последнее время тоже недовольны: за возвраты приходится платить. Фото: Никита МАНЬКО

Между тем новосибирские продавцы пока не попали под штрафы - либо же проштрафившихся не нашел корреспондент. В пункте на улице Советской пока все тихо, выдача товара идет полным ходом.

- Я работаю здесь по договору ГПХ (договор гражданско-правового сотрудничества. - Ред.) с графиком 3/3, завтра должна получить первую зарплату. У нас за день набирается коробка возвратов, до 30 штук, но на склад обратно ее не принимают - надо возвращать продавцам напрямую. У нашего пункта выдачи хорошее руководство, начальница сотрудников не штрафует. Может быть, платит сама, - рассказала КП-Новосибирск сотрудница пункта выдачи на улице Советской.

Нам также удалось поговорить с владельцем одной из городских точек.

- В Новосибирске пока все пункты открыты, в том числе и из-за штрафов. В договоре предусмотрены штрафы: по 4 тысячи рублей за час простоя и по 100 тысяч рублей за день закрытия пункта. И действительно, с февраля 2023 года работаем почти в убыток себе из-за штрафов за возврат товара 100%, - сообщила КП-Новосибирск собственник пункта выдачи Wildberries на улице Нарымской. - Закрыть убыточную точку тоже сложно: если работал меньше года - штраф 100 тысяч рублей.

Предприниматели добиваются отмены штрафов. Фото: Никита МАНЬКО

ОБЪЯСНЕНИЯ НА РАЗБИТОМ СТАКАНЕ

Владелица другого пункта выдачи рассказала свою историю. В ее точке трудятся два сотрудника по договорам ГПХ. Бизнес приносил хороший доход, пока в ноябре 2022 года компания не ввела штраф за возврат вещи - 20% стоимости, а в марте 2023 года стала брать 100% стоимости вещи.

- Пример: клиент заказал стакан, он пришел разбитый. Раньше я заходила в систему, регистрировала это как брак и отправляла на склад. Если увидишь брак вовремя - платить не нужно, никаких списаний не было. Теперь же сотрудники должны заплатить компании 100% стоимости товара за возврат брака, это вычтут из зарплаты, - объяснила КП-Новосибирск предприниматель.

Судя по всему, ретейлер с помощью системы штрафов хочет вывести на чистую воду недобросовестных сотрудников «на раздаче» - грубо говоря, тех, кто выдавливает из тюбиков брендовые кремы или меняет их на дешевые аналоги. Но под санкции попадают в том числе и честные сотрудники. Они же обвиняют в браке склады и их сотрудников. В Новосибирске работают два склада - на улицах Пасечной и Петухова, оттуда заказанный товар попадает в пункты выдачи.

- Пришло платье размера L, а на бирке написано - М. Клиент меряет платье и делает возврат товара. Мы отправляем обратно на склад, и нам должны прислать замену нужного размера. На складе нужно бы указать на бирке правильный размер, но там вместо этого отправляют платье в другие пункты выдачи по кругу. Вещь кочует, а компания собирает штрафы за возврат, - говорит предпринимательница. - На складах будто хаос с вещами, а мы платим за чьи-то ошибки.

Людей раздражают частые возвраты (в коробке) и платные пакеты. Фото: Никита МАНЬКО

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПЛАТИТ

Новосибирские покупатели тоже недовольны: раньше они могли вернуть товар бесплатно, но перед Новым годом за возврат вещи компания ввела плату от 50 до 150 рублей, которая взимается автоматически.

- Клиенты жалуются, а компания объясняет: «У нас тестовый режим, мы ввели плату за отказ». Все штрафы, расходы и вычеты падают на пункты выдачи. У нас же сегодня никаких выплат и списаний не было. Я оптимист, но видела, что некоторые уже выставили объявления о продаже бизнеса - пунктов выдачи Wilberries, - добавляет предпринимательница.

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