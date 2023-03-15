Все точки работают: сотрудники Wildberries в Новосибирске не поддержали забастовку

В Новосибирске забастовку не поддержали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники Wildberries в разных городах страны устроили забастовку из-за введения компанией новой системы штрафов. Теперь работники маркетплейса могут лишиться 100% зарплаты за возврат бракованного товара покупателем. Работники начали бастовать с 14 марта. Однако, как оказалось, до Новосибирска это не дошло и пункты выдачи работают в штатном режиме.
— В Новосибирске все в ожидании, пока все пункты открыты. Мы работаем 10 часов в день, в договоре предусмотрены штрафы — по 4 тысячи рублей за час простоя и по 100 тысяч рублей за день закрытия пункта. Закрыть убыточную точку тоже нельзя, если меньше года проработал — штраф в 100 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск собственник пункта выдачи Wildberries на улице Нарымская.
Девушка пояснила, что и раньше был штраф за возврат бракованного товара, но составлял он всего 20%. 100% штраф ввели в начале марта.
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