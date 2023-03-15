«Крушили машину лопатами, стреляли в нас»: на дачной вечеринке сибиряка убили на глазах шестилетнего ребёнка

Дмитрий Волков, которого признали виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия, получил 11 лет строго режима. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд сегодня поставил точку в деле о стычке дачников в СНТ «Изумруд». Летом 2020-го словесная перепалка закончилась дракой с беспорядочной стрельбой, один человек погиб.

Ночная разборка с летальным исходом произошла в ночь на 13 июня 2020-го на территории дач недалеко от Плотниково. Одна компания отмечала там мальчишник, другая - день рождения. Дмитрий Сушков позвонил сестре, попросил его забрать.

- Он мне геолокацию скинул, мы подъехали к дому. Получилось, что дом не тот оказался. Вышла девушка, спросила к кому мы. Мы спросили, Вова, Дима здесь. Она переспросила, Вова, Дима… Сказала, пойду посмотрю, - вспомнила обстоятельства роковой ночи в разговоре с журналистом КП-Новосибирск Алена Кузнецова.

Вместе с незнакомкой на поиски друзей отправился друг семьи Алексей Трушников. На чужую, как оказалось, территорию он зашел с сигаретой, чем вызвал гнев хозяина дачи и его друзей.

- Волков, Гордеев, Гончаров, Калибернов, Шакиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, недовольные появлением на их участке ранее им незнакомого мужчины, вывели его на улицу и, используя малозначительный повод, избили, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Елена Петренко.

Выпроводив незваного гостя, разгоряченная алкоголем компания не успокоилась. Избили лопатами двоих случайных прохожих. Когда друзья пострадавшего Алексея пришли к обидчикам выяснять отношения, те открыли беспорядочную пальбу. Боеприпас, выпущенный из пистолета, переделанного под боевые патроны 9 калибра, угодил в Дмитрию Сушкову в грудь.

- Мужчина был доставлен в больницу где через непродолжительное время скончался, - пояснили КП с региональном управлении СКР.

За братом Алена приехала с шестилетним сыном. На глазах мальчика, сидевшего на заднем сидении иномарки, развернулась жуткая картина: его дядю смертельно ранили, а машину матери буквально раскурочили.

- Начали бить ее лопатами, руками, пинать, запинывать, стрелять в нее начали, когда я начала уже уезжать с братом в машине окровавленным, с сыном, - рассказала КП-Новосибирск Алена Кузнецова.

- В результате хулиганских действий 10 потерпевшим причинен вред здоровью. Поврежден автомобиль марки Мицубиси Лансер на сумму 87 тысяч 100 рублей, - уточнила гособвинитель Елена Петренко.

Пятерым фигурантам предъявили обвинение в побоях, хулиганстве, умышленном уничтожении чужого имущества и причинении легкого вреда здоровью. Андрею Гончарову, помимо прочего, вменили нападение на прибывшего по вызову полицейского. А Дмитрию Волкову - убийство 32-летнего Дмитрия Сушкова. Все подсудимые, что называется, пошли в отказ.

- Вы выстрел производили? – спросила журналист КП-Новосибирск у Дмитрия Волкова до начала заседания.

- Только в целях самообороны. Я не ходил, не искал никаких приключений, ко мне пришли на участок. Ко мне на территорию пришли раз, второй раз пришли, ударили меня, у меня побои есть в деле.

Адвокаты обвиняемых настаивали: драка в СНТ Изумруд была обоюдной и возмущались, что к уголовной ответственности следователи привлекли только одну сторону конфликта.

Разбирательство длилось два с половиной года. За это время по одним эпизодам вышли сроки давности, по другим – судья, видимо прислушавшись к доводам защиты, оправдала фигурантов за отсутствием состава преступления.

Наказание в итоге понесли только двое участников роковой вечеринки. Дмитрий Волков, которого признали виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия, получил 11 лет строго режима. Андрея Гончарова, напавшего на полицейского при задержании, приговорили к 2 годам условно. Родных погибшего такой исход разочаровал:

- Они даже не извинились, ни один из них. Они считают себя чистыми, хоть на иконку их ставь и молись. Они вот сейчас пошли домой веселые, уверенные в том, что им все это сошло с рук, и будет сходить дальше. У всех у них дети, а моя внучка осталась без отца, - не сдерживая слез возмущенно заявила мать убитого Татьяна Кузнецова.

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