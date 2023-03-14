«Забрал флешки с нашими фото»: пенсионер починил кран соседке, а после убил ее и сжег квартиру

Пенсионерку убили в собственной квартире. Фото: СУ СК РФ по НСО/предоставлено Оксаной Глебовой

Новосибирский Академгородок потрясло преступление: в собственной квартире найдено тело 86-летней пенсионерки. 12 марта соседи увидели, как из квартиры старушки валят клубы дыма и сначала вызвали пожарных. В квартире нашли тело пожилой женщины, но оказалось, что умерла она раньше. Главный подозреваемый - сосед, который за пару дней до этого помогал починить кран. Подробности трагедии - в материале КП-Новосибирск.

«МАМА ПОДУМАЛА, ЧТО ЭТО МОШЕННИКИ»

Людмила Алексеевна Мещерякова, а для родных просто Люля, была активной пенсионеркой. Женщина ходила на концерты в Дом ученых, много гуляла, освоила интернет.

- За пару дней до случившегося бабушка звонила маме, говорила, что не может до конца закрутить вентиль на кране. Сходила за помощью к соседу. Он откликнулся - все поправил. Потом, за сутки до трагедии, к бабушке приезжала мама. Они вместе сходили на почту и разошлись по домам, - рассказала КП-Новосибирск Оксана, внучка Людмилы Алексеевны.

О трагедии Оксана узнала днем 12 марта. Ей звонил следователь, но девушка не взяла трубку - номер был незнакомый.

- После мне прислали сообщение из Следственного комитета. Попросили срочно перезвонить. И только тогда я все узнала. Тут же набрала маме, но она не поверила: подумала, что это мошенники, но все равно перезвонила следователю, - вспоминает девушка.

«В КАРМАНЕ НАШЛИ ФЛЕШКИ С ФОТОГРАФИЯМИ»

Под подозрение правоохранителей попал сосед Людмилы Алексеевны по лестничной площадке. Тот самый, что помогал пенсионерке с краном. Известно, что ему 69 лет и ранее он был неоднократно судим.

- Этот мужчина освободился год назад. Почти всю жизнь сидел. Раньше он жил в этой квартире с мамой, а после того как она умерла - один. Знаю, что выпивал часто, но конфликтов у них с моей бабушкой не было, - рассказывает внучка Людмилы Алексеевны.

Каким образом мужчина вновь попал в квартиру пенсионерки, следователям еще предстоит установить.

- Нам известно, что дверь ему она не открывала. Ее тело нашли в спальне. В квартире соседа сразу провели обыск и нашли в кармане куртки флешки, на которых были наши семейные фотографии. Он уверял, что, мол, бабушка сама их ему отдала. Не могло этого быть! Забрал, - считает Оксана. - Когда мы зашли в квартиру, заметили, что из шкафа пропали две бутылки алкоголя.

Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, подозреваемый проник в квартиру старушки 11 марта. Он начал бить ее по телу и голове из-за «бытовых разногласий», каких - пока не очень ясно. Известно, что пенсионерку он задушил.

- После этого он пошел домой и лег спать, а утром решил избавиться от тела и, облив квартиру соседки керосином, поджег ее. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - говорится на сайте ведомства.

Людмилу Алексеевну похоронят 15 марта в Академгородке.

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