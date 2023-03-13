«Шел отдать ей долг»: родные парня, обвиняемого в убийстве учительницы, рассказали свою версию

Пенсионерку нашли с перерезанным горлом. Фото: МКОУ «Новоникольская СОШ»/соцсети

Несколько дней в селе Новоникольск Новосибирской области обсуждают жестокое убийство бывшей учительницы русского языка и литературы. 84-летнюю Валентину Перкову нашли в углярке с перерезанным горлом. В случившемся обвинили 18-летнего парня, уже судимого за кражу. Сейчас он в СИЗО. Его родные рассказали КП-Новосибирск свою версию той страшной ночи.

«УКРАЛ НОУТБУК ДЛЯ УЧЕБЫ»

Напомним, что, по версии следствия, молодой человек залез ночью в дом учительницы, чтобы украсть ноутбук. Та проснулась и в результате была убита. Родные обвиняемого не согласны с тем, что все случилось именно так. Они пытаются оправдать парня и говорят, что пожилая женщина сама накинулась на молодого человека, а ему пришлось защищаться.

18-летнего Валеру (имя изменено по просьбе родственников. - Ред.) родственники характеризуют как тихоню. Он ушел из школы после девятого класса - два года назад. Учился нормально, но звезд с неба не хватал. В дневнике периодически появлялись пятерки вперемежку с тройками.

- Семья у них небогатая. Но парень не отщепенец. У него была стабильная пятерка по физкультуре. Валера любил спорт. Занимался легкой атлетикой, бегал вечерами на стадионе, подтягивался, отжимался. Маме по дому всегда помогал, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи. - В последнее время он много работал. Помогал одному человеку по хозяйству, тот ему платил за помощь. Еще грузил КамАЗы, помогал работникам по сварке.

Убитую учительницу парень знал очень хорошо. Не учился у нее - она ушла на пенсию гораздо раньше. Но та, по словам местных жителей, помогала семье Валерия продуктами, а иногда выручала деньгами. При этом несколько лет назад тогда еще совсем юный тихоня уже обворовывал женщину.

- Он залез к ней домой и украл ноутбук. Ему для учебы нужно было и, видимо, для игр, - объяснили КП-Новосибирск родные парня. - Дали тогда год условно. Ноутбук Валера вернул.

«ШЕЛ ОТДАТЬ НОУТБУК»

По версии следствия, пенсионерку убили в ночь на 10 марта. После этого Валера скрылся, вновь прихватив с собой тот самый ноутбук. Родственники знают о случившемся со слов самого парня.

- Валера говорил, что он был пьяный и пошел ночью отнести долг бабушке - 4 тысячи рублей. Когда он зашел в дом, она накинулась на него с ножом. Валера ее толкнул, и она упала. Все, больше он ничего не говорил, -поделились с КП-Новосибирск родные Валерия.

И все-таки парень явно говорит далеко не все. Валентину Петровну нашли голой с перерезанным горлом в углярке. Что именно произошло, установит следствие.

По словам родственников, Валерий сам признался матери в убийстве, а на следующий день за ним приехала полиция. Следователи возбудили уголовное дело.

- Его мама до сих пор в шоке и места себе не находит, - сокрушаются близкие.

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