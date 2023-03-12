«Мать пьет, отца убило молнией»: что известно о парне, убившем из-за ноутбука учительницу русского языка и литературы

Пенсионерку нашли с перерезанным горлом. Фото: МКОУ Ново-Никольская СОШ
Небольшое село Новоникольск под Новосибирском поразила трагедия – в собственном доме зарезана учительница русского языка и литературы Валентина Петровна Перкова. Пенсионерка раньше преподавала в местной школе, у нее 40 лет педагогического стажа и куча наград.
ЧП случилось в ночь на 10 марта. Парень залез в дом к пенсионерке, но она проснулась. Как удалось установить следователям, юноша ударил женщину в шею ножом и скрылся, прихватив с собой из дома ноутбук.
- Ее нашли в углярке соседи. Сразу же вызвали полицию. 8 машин приехало, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.
По словам местный, в случившемся обвиняют местного 18-летнего парня. Ранее он уже был судим за подобное преступление.
- Он в Татарске украл тоже ноутбук. Его осудили, но дали срок или условку получил - неизвестно, - говорят сельчане.
Известно, что парень из неблагополучной семьи. Есть сестра.
- У него мама пьет, а отца молнией убило вроде как, - говорят жители села.
Тем не менее сейчас парню предъявили обвинение и он находится в СИЗО.
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