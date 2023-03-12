«Убил ради ноутбука»: в Новосибирской области 18-летний парень зарезал учительницу русского языка и литературы

Валентина Петровна работала в школе. Фото: МКОУ Ново-Никольская СОШ

В новосибирском селе Новоникольск 18-летний парень зарезал 84-летнюю учительницу. Трагедия произошла в ночь на 10 марта.

- Парень залез к ней в дом ночью, пока она спала. Пенсионерка проснулась, а он воткнул ей нож в шею один раз, - сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Добычей преступника стал ноутбук женщины. Ее тело нашли соседи 10 марта. Они же вызвали полицию. Погибшей оказалась известная на селе учительница: Валентина Петровна Перкова. Она на пенсии, но многие помнили педагога.

- С первых лет своей педагогической деятельности Валентина Петровна проявила себя как компетентный, дисциплинированный, эрудированный учитель. Эту профессию она выбрала по призванию. Сегодня печальный день не только у родных, близких и коллег, но особую скорбь испытывают ученики Валентины Петровны, - говорится в сообщении местной школы.

Там же рассказали, что педагогический стаж погибшей учительницы - 40 лет. У нее есть звания «Ветеран Труда», «Отличник народного просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель РФ».

В СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство":

- В кратчайшие сроки фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее судимый молодой человек, сейчас он в СИЗО- уточнили в следственном комитете.

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