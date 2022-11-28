Килограммы красоты: русский мастер делает тяжеленные кокошники и короны — они приносят победу на конкурсах и лайки в соцсети

Фотографии с кокошниками сибирской мастерицы выходят фантастическими. Фото: Мария ЛАГУТИНА

Жительница Новосибирска Ольга Пашкина изготавливает головные уборы в русском стиле. Расшитые бисером и бусинами кокошники и короны популярны у моделей и участниц конкурсов красоты. Мы поговорили с Ольгой и узнали, как сегодня живет ее ремесло.

Яркие работы Ольги очень нравятся моделям. Фото: Анастасия САВРИЦКАЯ

БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОД И НОВЫЕ ПЛАНЫ

Ольга Пашкина увлекалась искусством с детства. По специальности она — учитель изо и черчения. Однажды прошла мастер-класс московского мастера по бутафории и начала создавать оружие, шлемы, костюмы для косплейщиков. А потом участница конкурса «Миссис Новосибирск» попросила сшить ей костюм в русском стиле — к нему понадобился в том числе и кокошник. С тех пор Ольга нашла свою нишу: создание головных уборов.

Работы Ольги дополняют образы моделей. Фото: Анастасия САВРИЦКАЯ

Благодаря тому, что ее работы были на участницах конкурсов красоты и помогли принести девушкам победу, о мастерице узнали многие представители индустрии. Количество поклонников увеличилось.

Надев такой кокошник, можно превратиться в настоящую Снежную королеву. Фото: Анастасия САВРИЦКАЯ

Вся аудитория мастерицы последние несколько лет была сосредоточена в Инстаграме*. После его блокировки Ольге начали писать хейтеры. Были недовольны тем, что девушка продвигает русский стиль.

На фоне зимнего пейзажа девушка выглядит как героиня сказки. Фото: Анастасия САВРИЦКАЯ

— Я, конечно, была расстроена, ведь там собрались те, кто следил за моей работой. Однако, когда я сообщила, что перехожу на другую платформу, практически половина моих подписчиков ушли за мной и написали столько слов поддержки! На меня, как на творческого человека, это сильно повлияло, — призналась Ольга КП-Новосибирск.

А вот этот вариант напоминает о теплых летних деньках. Фото: Анастасия САВРИЦКАЯ

В этот же период сибирячка решила расстаться с одной из своих самых любимых работ — зеленым костюмом с изумрудным кокошником, который уже однажды принес победу участнице одного из конкурсов красоты.

— Этот костюм был у меня три года, помог победить девушке на одном из конкурсов красоты. Я сдавала его в аренду, но в какой-то момент поняла, что в Сибири он свое уже отработал. Его выкупила жительница Нерюнгри, — уточнила мастерица. — Продала я костюм за 40 тысяч, хотя общая его цена около 100 тысяч. Это платье специально шили на заказ, сам кокошник тоже дорогой: только на бусы и бисер я потратила около 25 тысяч плюс еще сама работа. Но я понимала, что за такую цену его едва ли кто-то приобретет. Да и в целом я никогда не рассматривала свое творчество как полноценный заработок. Скорее, как хобби, приносящее доход.

Зеленый костюм с изумрудным кокошником Ольга продала. Фото: Александр КОЗЛОВ/Анастасия САВРИЦКАЯ

Деньги, полученные за эту работу, Ольга решила потратить на материалы для нового костюма.

— Это образ сказочной синей птицы. С платьем, где будут рукава-крылья, и красивым кокошником. Все в синих, голубах тонах. Думаю, начну делать его в декабре, — говорит сибирячка.

Кокошники расшиты бисером и бусинами. Фото: Анастасия САВРИЦКАЯ

КОКОШНИКИ ДЛЯ КОРОЛЕВ

— Когда грянул ковид, многие конкурсы отменили. И в этот период у меня таких заказов не было. А уже в этом году сделала кокошник для нового конкурса. Задумка была сложная и интересная. Участница хотела, чтобы ее головной убор отражал всю красоту ее родного Алтайского края и при этом подходил к платью. Нужно было поместить на него ягоды облепихи, колоски пшеницы и мед. Это было сложно. Но в итоге работа вышла очень красивая. Медовыми каплями стали крупные стразы, в пшеницу превратилась вышивка из колосков, а облепиха была сделана из оранжевых бусин, — показывает Ольга.

Этот кокошник Ольга сделала специально для конкурса красоты. Фото: Ольга ПАШКИНА/Юнона КОСАРЕВА

Кстати, кокошники Ольги пользуются успехом даже у самых юных королев красоты. Вот, например, одну из ее работ представила на Всероссийском конкурсе красоты Little Miss World Russia 2022 первая вице-мисс России 10-летняя Лада Таран. Она вышла на сцену в золотистом кокошнике Снегурочки.

Кокошники пользуются популярностью и у юных королев. Фото: Яна ТАРАН

На фото такие украшения смотрятся фантастически, но надеть такой кокошник на какой-то долгий праздник у вас вряд ли получится, ведь весят они порой по 3 — 4 килограмма. А вот для коротких выступлений и съемок вполне подходят. Поэтому работы сибирской мастерицы пользуются успехом не только у участниц конкурсов, но и у фотомоделей.

Кокошники Ольги безумно красивые, но очень тяжелые. Долго их не поносишь. Фото: Игорь ПАРФЕНОВ

К примеру, одна из последних работ — кокошник в анималистичном стиле — появился сразу на двух ярких фотосессиях: в Марсовых горах Алтая и в цветущих полях Кемеровской области.

Съемка в Марсовых горах выглядит как кадр из фильма. Фото: Анастасия САВРИЦКАЯ

* Материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена в России.

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