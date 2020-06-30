Три килограмма на голове: как делают кокошники, в которых девушки побеждают на конкурсах красоты

Ольга Пашкина живет в Новосибирске и занимается необычным ремеслом - делает головные уборы в русском народном стиле - кокошники. Правда, на историческую ценность изделия не претендуют - сплошь авторская интерпретация и художественный вымысел. Используются эти блестящие горы-узоры из бисерин и бусин в конкурсах красоты и на фотосессиях. Можно ли заработать состояние на необычном хобби - в материале КП-Новосибирск.

Чаще всего такие изделия готовят для фотосессий. Фото: savritskayaphoto

Сибирячка с детства увлекалась рисованием. Сначала окончила художественную школу, потом - училище, по диплому Ольга - учитель ИЗО и черчения. Занималась графическим дизайном, работала в фотоателье, потом переключилась на бодиарт - меняла направления примерно раз в пять лет. В последние годы ее настигла новая художественная любовь - кокошники.

Автор работ на фоне одного из изделий. Фото: предоставлено Ольгой Пашкиной

- Я прошла мастер-класс одного московского мастера по бутафории и начала делать оружие, шлемы, костюмы для косплейщиков. А потом как-то участница конкурса «Миссис Новосибирск» попросила сделать ей костюм греческой богини. Девушка стала победительницей, и на всероссийский этап мы ее отправляли уже в русском народном костюме, для которого я и сделала первый кокошник. Это был поворотный момент, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Пашкина.

Кокошники в тренде, а вот мастерицы пока не в шоколаде. Фото: savritskayaphoto

С тех пор к мастерице обращаются участницы конкурсов не только из Новосибирска - все хотят кокошник, который подарит победу. Сейчас Ольга готовит костюмы к конкурсам «Миссис Россия» и «Мисс Россия». Но что там будут за костюмы, рассказывать пока нельзя.

Благодаря головному убору девушки вмиг превращаются в принцесс. Фото: savritskayaphoto

- Драгоценных материалов в моих изделиях нет. Даже стразы Сваровски не использую, так как цена будет неподъемной. Это все-таки бутафория. Одно изделие стоит от 15 до 40 тысяч рублей, использую бисер, бусины - часто китайского производства, чтобы дешевле получилось. Меня в местных магазинах уже знают, даже скидки делают, - признается Ольга.

Ольгу Пашкину и ее работы в среде фотографов хорошо знают. Фото: Катерина КАРЕТКИНА

Интересно, сколько же весят такие массивные украшения? Немало. Красота требует жертв. Кокошник средних размеров - около трех килограммов. Для проходки по подиуму или фотосессии еще ничего, но если вы решили удивить кого-то необычным нарядом на вечеринке - тут уже вряд ли справитесь.

Тот самый кокошник, от которого шея может сломаться. На фото справа видно, как делали снимок. Фото: Игорь ПАРФЕНОВ

- Один из самых массивных экземпляров весил около пяти кило. Он был огромного диаметра, я его делала под впечатлением от работы одного европейского дизайнера. Вот тот кокошник подходил только для фотосессии. Чтобы шея модели не сломалась, мы подвешивали изделие за лески на кронштейны. Девушка подходила, мы регулировали высоту - и делали снимки. Сейчас этого кокошника не существует, я его переформатировала под другой, более практичный размер, - смеется Ольга.

Фантазия фотографа не имеет границ. Фото: Катерина КАРЕТКИНА

Расставаться со старыми работами мастерице не жалко. Иногда художнику надо освободиться от багажа, избавиться от старого, чтобы дать жизнь новому. В январе этого года Оля устроила большую распродажу - отдала пять работ по цене одних материалов. Головные уборы разошлись моментально. Один уехал даже в другую страну - Италию.

Один головной убор стоит от 15 до 40 тысяч рублей. Фото: savritskayaphoto

- В Риме живет фотограф, она забрала экземпляр, который выполнен из «золотых» бусин. Пришлось доставлять его с помощью дальнобойщиков - неофициально, так как на таможне его могли разобрать на части. Мало ли - подумали бы, что это настоящее украшение. Заказчица сама заботилась обо всех этапах доставки. В результате воплотила свою идею - сделала фото темнокожей девушки в этом золоченом головном уборе, - говорит создательница шедевра.

Можно ли заработать на таком ремесле? Все-таки тема с кокошникам в тренде, мы возвращаемся к корням. Но Ольга говорит, что на слово «бизнес» ее занятие не тянет.

Одна из последних работ мастерицы. Фото: Александр КОЗЛОВ

- У меня маленький ребенок, поэтому я не беру много заказов. Могу в месяц изготовить одну вещь. К примеру, заплатят за нее 15 тысяч, 5 из них - цена материалов. Сами посудите, разве это большой заработок? - честно описывает свой доход сибирячка. - Делать такую работу - все равно что писать картину. А когда маленький ребенок, полностью отдавать себя творчеству очень сложно.

Есть в арсенале мастерицы и прочие головные уборы, даже диадемы из ракушек. Фото: Катерина КАРЕТКИНА

Ольга изначально не ставила перед собой такой задачи - заработать. Понимала сразу, что за счет кокошников семью не прокормить. Это для нее творчество, способ самореализации. Сейчас действительно приходится отказывать многим девушкам. Ольга искренне перед ними извиняется - самой жалко, что не хватает времени на все.

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