«Этот «городок» на голове все так сдавливает»: сибирячка рассказала, какие испытания проходили наши предки во время свадьбы

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-08T11:13:43+03:00

Под венцом повязка – носить такое целый день испытание не для слабонервных. Фото: Надежда Семченко

Сибирячка Елизавета Топоркова, теперь уже Тюгаева, поделилась в сети фотографиями со своей свадьбы. На этих снимках нет ванильных кружев, подвязок, вуалей и органзы, локонов, шпилек и прочих атрибутов, без которых сегодня не проходит обычная среднестатистическая свадьба. Вместо этого — все то, что использовалось в девятнадцатом веке.

Невеста «из Архангельска» и жених «с Вологды» – поженились в Новосибирске. Фото: Надежда Семченко

Соблюдены все нюансы, подготовка образов, атрибутов и всего дня в целом шла со сверхдотошной точностью. Естественно, что-то пришлось адаптировать и заменить на современные материалы. Елизавета уже несколько лет занимается популяризацией русских традиций, у нее есть свой проект «Галерея сельдерея». Так что свадьба такого супер-традиционного формата, это не странный бзик невесты, а вполне ожидаемое действо.

На создание этого венца ушел целый год. Фото: Надежда Семченко

— В целом я готовилась к свадьбе год, но его можно разделить на несколько этапов. Самое сложное в подготовке — это создание венца для невесты: не понятна была технология деталей, специалистов по изготовлению в стране всего несколько, и все они хранят свои секреты, как зеницу ока. Год я собирала фотографии венцов, искала технологии, собирала материалы со всей России. Активный же этап подготовки занял около пяти месяцев, — рассказывает Елизавета.

На подготовку к полностью аутентичному событию ушел год. Фото: Надежда Семченко

Причем венец — это лишь один из трех головных уборов, которые надевает девушка в день свадьбы. К венцу прилагается девичья повязка — это такой тубус, на который сверху крепится главная красота. Венец для Елизаветы вышивала мама, над девичьей повязкой невеста корпела сама. Заказ головного убора, который вы видите на фотографиях, в Москве у специалистов будет стоить около 150 тысяч рублей. Для Елизаветы он обошелся только в цену материалов.

Не только наряды, но и традиции, обряды – все соблюдено. Фото: Надежда Семченко

— Венец и девичью повязку я прозвала «корсет для мозга». Испытание не для слабонервных. Этот «городок» на голове так все сдавливает, что я боялась не дожить до финала. Даже вязала с собой таблетки от головной боли. Вот уж воистину красота требует жертв! В этом всем можно было только стоять или плавно выхаживать, — делится своими впечатлениями русская невеста.

Еще один головной убор – сборник. Фото: Надежда Семченко

Третий же головной убор, сборник, по традициям надевают после венчания. Замужней девушке заплетали две косы, переплетали их и покрывали сверху сборником. Все эти обряды тоже были учтены.

Сам наряд: косоклинный сарафан, рубаха долгорукавка, душегрея заказывались у специалиста — Куликовой Татьяны Юрьевны, она живет в Новосибирске и шьет костюмы для заказчиков со всей России.

Вставки для рубахи жениха невеста ткала сама по прототипам на стане, возраст которого – 150 лет. Фото: Надежда Семченко

На женихе наряд тоже можно хоть в музей сдавать. Вставки для рубахи невеста ткала сама по прототипам на стане, возраст которого — 150 лет. Только головной убор жених отказался надеть.

— Наши наряды — это один из миллиона возможных вариантов. Платья и орнаменты менялись в зависимости от того, из какой губернии жених и невеста. У нас получились наряды русского Севера. Костюм невесты — прототип Архангельской губернии, молодца — Вологодской. В принципе — это соседние территории и мы можем предположить, что пара могла выглядеть именно так, — рассказывает Елизавета.

Все игры, традиции и обряды также были адаптированы и проведены. Фото: Надежда Семченко

Наряды молодоженов — это лишь часть всей свадьбы. Весь декор, игры, традиции, обряды также присутствовали. Девушки-подружки помогали готовить весь антураж, пели песни на выданье, сами наряжались в костюмы и следовали всем традициям. Естественно, это авторское видение русской традиционной свадьбы, сделать полностью идентичное мероприятие не удалось бы в современном мире.

А так свадьба выглядела вечером. Фото: Надежда Семченко

Елизавета сама проводит свадьбы для новосибирских пар в соответствии с русскими традициями, но обычно все не настолько серьезно. В основном соблюдаются обряды в авторской обработке для современных людей, проводятся традиционные игры, поются традиционные песни.

— То что случилось у нас — это для крайне увлеченных, — смеется девушка.

Все спрашивали: «А когда концерт?». Фото: Надежда Семченко

Своими впечатлениями о прошедшей свадьбе Елизавета поделилась в социальных сетях. Они весьма забавны, мы приведем несколько выдержек.

— В ЗАГСе мы, конечно, произвели фурор. А все дело в том, что на улице нас никто не воспринимал как жениха и невесту. Все время спрашивали: «А когда концерт? Вы артисты?». Никому и в голову не пришло, что мы вполне себе русские жених и невеста. Ах, как жаль, что традиционные наряды уже даже и не идентифицируется как оные.

Таких молодоженов в ЗАГСе видят не часто. Фото: Надежда Семченко

— Но в ЗАГСе — совсем другое дело. В том пространстве было очевидно, что мы и есть молодожены, просто очень странные.

Тот самый неловкий момент... Фото: Надежда Семченко

— Первое испытание — поместиться в машину и как-то доехать да ЗАГСа. Не могу описать словами свою причудливую позу на заднем сиденье машины. Второе — уже на регистрации, когда нас попросили расписаться. Я с ужасом обнаружила, что не могу этого сделать. Не могу наклониться, не потеряв голову. Пришлось придерживать венец руками и свершать чудеса шейной эквилибристики.

Как на такую красоту не отвлечься? Фото: Надежда Семченко

— Чуть было не сорвали соседнюю свадьбу. Когда мы только приехали, все такие красочные и шумные, гости другой пары ждали своих на выходе.... с бокальчиками, цветочками и лепестками роз. Но когда увидали нас, то побросали все атрибуты и вцепились в телефоны в погоне за фотографиями. Молодожены вышли, а их никто не ждал... Тот же эффект был и у регистраторов. Как только работница ЗАГСа зачитала официальную речь, то тут же из под полы достала телефон и давай нас запечатлевать.