Россияне открыли для себя новый «курорт» в Арктике - Териберку: там разруха, киты и северное сияние

Русский турист платит бешенные деньги, чтобы увидеть океан и кладбище кораблей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Зачем нам солнце Монако, если есть русское Заполярье? Россияне массово едут в село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана в марте, чтобы увидеть северное сияние и китов. Мы - журналисты «Комсомолки» - тоже решили наведаться в новую туристическую мекку - за полярный круг.

Въезд в село Териберка. Фото: Виктория МИНАЕВА

СЕКС В АРКТИКЕ? ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!

Все, что мы знали о Териберке, - она попала в кино. 10 лет назад туда приехал Андрей Звягинцев - режиссер снимал в вымирающем селе фильм «Левиафан». Эти кадры, прямо скажем, не отличаются буйством красок. Скалы, волны, веет холодком - как и от сюжета... Так что в багаж берем побольше одежды. Добираться - через Мурманск. От него до Териберки еще 120 километров. Ходит один автобус в два дня. Но нам повезло: согласился подбросить местный житель Андрей Агеев.

Ветряки по дороге в Териберку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы мчимся по дороге, а перед нами стеной встает туман. Такой густой, что кажется, увязнуть в нем можно. А в тумане стоят и машут лопастями ветрогенераторы. Великаны с крыльями добавляют мистичности. И чувство такое, словно едем в параллельный мир. Но раньше нас его открыли иностранцы.

Внутри Териберки много разрушенных домов, картина получается мистической. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Они поехали сразу после фильма «Левиафан», в 2014 году. Европа, Штаты, Канада, Австралия, - перечисляет Андрей. - Сейчас же туристов оттуда нет по понятным причинам. Еще много китайцев у нас. Примерно с того же года волна началась, но не из-за «Левиафана»: они его видеть не видели. Китайцы едут за северным сиянием. Обычно они ездили в Норвегию, Финляндию, а тут узнали про Териберку, где все-таки дешевле, колоритнее. Любят проводить фотосессии в свадебных платьях на берегу океана. Но главное, конечно, для них сияние.

Один из самых популярных объектов у туристов – заброшенный корабль. Фото: Виктория МИНАЕВА

Увидеть сияние и сделать снимок - удача. Но оказалось, есть у гостей из Поднебесной поверье: если зачать под сиянием ребенка - будет мальчик. А мальчик в Китае - предпочтительный наследник.

А вот русский турист Териберку распробовал недавно: когда границы сковало сначала ковидом, а затем - санкциями. И вот в этом году - это уже новое модное место для путешествий.

Териберка уже лет 10 застраивается новыми отелями. Правда, они соседствуют с заброшками. Фото: Виктория МИНАЕВА

ТУРИСТ СРЕДИ ДЕКОРАЦИЙ

Радуясь такой удаче, местные выставляют по-северному суровые ценники. За 10 дней до нашей поездки жилья в Териберке было почти не найти. Раскупили все: номера и за 5, и за 10, и даже за 25 тысяч в сутки. Мы же урвали последний, самый дешевый уголок в отеле: 3 тысячи за ночь. Комната - скромный хостел. Пара двухъярусных кроватей, стол, стул. Один стул. Удобства - отдельно, общие. По очереди садимся на стульчик выпить чаю и удивляемся, куда нас занесло. На стене отеля - прямо рядом с дверью - две таблички: «Прибрежный городской суд» и «Прибрежная городская прокуратура». Снова удивляемся.

Вход в отель. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Да это же декорации! - смеется парень, видя наши лица (он, говорят, владелец отеля). - Не узнаете таблички? У нас здесь съемочная группа «Левиафана» жила. Оставили на память нам, они из фильма.

А вот дом главного героя «Левиафана» на память териберцам не остался. В конце фильма его снесли по-настоящему. На месте, где стояло здание, установили инсталляцию - деревянный хвост кита.

Десять лет назад на этом месте проходили съемки «Левиафана». Фото: Виктория МИНАЕВА

КИТ ГАРАНТИЙ НЕ ДАЕТ

Но туристу подавай живого кита. Местные делают на этом неплохой бизнес.

- Морская прогулка длится 2 часа, всего (!) 3 тысячи с человека. Если повезет - там киты, тюлени, касатки… - заманивает нас местный житель Александр.

Туристы могут выйти в Баренцево море. Фото: Виктория МИНАЕВА

- То есть как повезет? Заранее не узнаем, увидим кита или нет?

- Ну, это же не дельфинарий, где они сидят в бассейне. И фиг его знает… Это ж дикая природа, тут ничего гарантировать нельзя. Но все равно прогулка вам понравится. Даже туалет теплый есть…

Но большинство туристов потом пишут, что только гальюн и видели.

- Киты ушли из бухты, - отвечают моряки. - Попробуйте еще завтра.

Можно встретить и уток. Фото: Виктория МИНАЕВА

ГАРАЖИ И ЕЖИ

Туристов катают не только на кораблях, но и на оленях, внедорожниках, снегоходах… А вот продовольственной инфраструктуры пока маловато. Один магазинчик на все село. Даже хлеб нормальный тут в дефиците. Зато это в плюс рестораторам: они готовы удивлять приезжих. Не только блюдами, но и ценами. За ужин на двоих в Териберке готовьтесь заплатить бумажкой с Хабаровском.

Север пугает не только погодой, но и ценами. Фото: Виктория МИНАЕВА

Любителям совсем экзотической еды местные рекомендуют идти к ныряльщикам. Ребята с аквалангами каждое утро опускаются в Баренцево море, собирают морского ежа и гребешка. Что в ежике, что в гребешке еды - с чайную ложку. Аквалангисты берут за штучку 150 рублей. Угощают всем этим среди грязных гаражей, к которым выстраиваются очереди.

Очередь за морскими ежами. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Вообще, в море теплее, чем на суше, я не шучу! Но работа у нас опасная, - уточняет ныряльщик. - Если ежи сильно присосутся к камню, пока рукой их будешь сдирать, иголка в руку воткнется. Если сломается в пальце, то беда: только хирург достанет.

Парень рассказывает, а сам готовит нам ежа. Ну как готовит… Вскрывает массивными ножницами колючий (кстати, живой!) комок - вот и весь рецепт. Внутри - икра. Дает пластиковую ложку: угощайтесь. Во рту отдает водорослями и йодом. Ешь, скорее, для того, чтобы поставить галочку: ежа попробовал. Гребешок - белый моллюск из раковин - чуть вкуснее.

Дегустация морского гребешка. Фото: Виктория МИНАЕВА

А СИЯНИЕ БУДЕТ?

Главное териберское «массмедиа» - чат в Telegram. Там туристы и про ежей рассказывают, и про неуловимых китов, ругают или хвалят рестораны. Там же каждый вечер - каждый! - кто-нибудь спрашивает:

- А сияние сегодня будет? А где лучше наблюдать?

На вопросы новичков непременно отвечают местные:

- Не, не будет… Рубильник сломался.

Про рубильник - популярная местная шутка. Мол, что вы все спрашиваете? Нет же такого устройства, чтобы небесное явление по заказу включить можно было.

Северное сияние в Териберке. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вообще, сияние можно наблюдать до конца марта. Но счастливые вечера не угадаешь. Явление может покинуть Териберку хоть на неделю: то солнечный ветер не доходит до Земли, то облака сгущаются над селом и мешают увидеть хоть что-то. А может случиться наоборот - любуешься чудом каждый вечер.

Явление красивое, но не все его наблюдают. Тут как с китами: как повезет. Фото: Виктория МИНАЕВА

Поэтому туристам рекомендуют: приезжайте дня на три-четыре, тогда шансы хорошие. Нам, кстати, повезло: видели дважды.

Журналист «КП» Вадим Алексеев на фоне северного сияния. Фото: Виктория МИНАЕВА

ДОМОЙ НА ВЕЗДЕХОДЕ

Есть и другой совет: оставляйте дни про запас на самолет или поезд, а то в Териберке можно увязнуть. Дорогу, бывает, заносит снегом.

Дорога, которая соединяет Териберку с Мурманском. Фото: Виктория МИНАЕВА

Так случилось в последние дни февраля. Режиссер-постановщик программы «Устами младенца» Даниил Мишин с женой не успел выехать до метели. И чтобы не опоздать на важную съемку, заплатил за трансфер на вездеходе. 85 тысяч рублей, чтобы продраться через сугробы и попасть на дорогу к Мурманску!

- Даже за эти деньги нас сразу предупредили: гарантий, что довезем, нет. Но и других вариантов нет. Так что вездеход мы снабдили тулупами, водой, лопатами - на случай, если застрянем на дороге. Плелись очень медленно, но, слава богу, доехали и в итоге успели на самолет, - описывает приключение Мишин.

Даниилу Мишину и его супруге пришлось выбираться из Териберке на вездеходе. Фото: Даниил МИШИН.

В тот раз Териберку отрезало от «большой земли» на три дня. Но бывало и такое, что метель изолировала село на две недели. Планы у гостей тогда рушились. Но, кажется, никто из них не пожалел. Плен на берегу такого необычного «курорта» - это действительно романтика. И много сияния! Хочешь - любуйся, а хочешь - действуй по методу китайцев. Правда, за лишние сутки в отеле все равно придется заплатить…

Негласный девиз Териберки. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЦЕНЫ

Жилье:

- номер в отеле с удобствами - от 5000 руб./сут.

- квартира у местных от 5000 руб./сут.

В Териберке много новых отелей, также местные жители сдают квартиры посуточно. Фото: Виктория МИНАЕВА

Еда в ресторанах:

- стейк из палтуса с печеным картофелем и икорным соусом - 1230 руб.

- гречка с грибами, тушенкой из лося и маринованными огурцами - 760 руб.

- салат с мясом краба, гребешком, огурцом, ламинарией, помидором и соус из морошки - 920 руб.

- мурманская уха - 660 руб.

В меню много морепродуктов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Еда у ныряльщиков:

- морской еж, гребешок - 150 руб./шт.

И гребешков, и ежей вам предложат попробовать сырыми и живыми. Фото: Виктория МИНАЕВА

Еда в магазине:

- цены на все примерно в 1,5 раза выше московских

ЧТО ПРИВЕЗТИ?

Магнитики - от 200 руб./шт.

Открытки с видами Териберки - от 200 руб./шт.

Рыбные деликатесы из Мурманска - например, консервированный копченый скат - от 250 руб./банка

Варенье из морошки - 500 руб./300 г

Чай с морошкой - от 600 руб.

Чипсы из ягеля - от 800 руб.

Сувенирка дороже, чем в обычных курортных местах России. Фото: Виктория МИНАЕВА

КАК ДОБРАТЬСЯ?

1. Москва - Мурманск:

- самолет - от 2500 руб. (если повезет попасть на акцию)

- поезд - от 5800 руб./чел. (купе)

2. Мурманск - Териберка:

- арендованная машина - от 1500 руб./день

- автобус (с Мурманского автовокзала) - 600 руб./чел.

- машина с местными - 2000 руб./чел.

- такси - от 5000 руб.

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