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Происшествия28 февраля 2023 21:09

«Ехали с тулупами, водой, лопатами»: туристы заплатили 85 тысяч, чтобы выбраться из занесенного снегом села на берегу Северного Ледовитого океана

Туристы, которые заплатили 85 тысяч, чтобы выбраться из Териберки, приоткрыли подробности экстремальной поездки
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Даже такой экстрим можно воспринимать как приключение. Ника Мишина на вездеходе. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

Даже такой экстрим можно воспринимать как приключение. Ника Мишина на вездеходе. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

Териберка – село на берегу Баренцева моря. Туристы едут туда, чтобы увидеть океан и полюбоваться северным сиянием. Такими же были планы у четы Мишиных. Махнули в Заполярье, чтобы увидеть китов и северное сияние.

Увы, в эти дни киты оказались не в настроении, и спрятались от туристов. А сияние скрыли густые тучи. Впрочем, впечатлений путешественникам все равно хватило. Накануне отъезда пошли в ресторан, а там услышали тревожные разговоры – мол, идет непогода, дорогу из Териберки замело. Село получилось отрезанным от мира и от ближайшего Мурманска.

Трассу, соединяющую Териберку и Мурманск, занесло. После череды аварий из-за метели ее закрыли.

Трассу, соединяющую Териберку и Мурманск, занесло. После череды аварий из-за метели ее закрыли.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Даниил Мишин – режиссер-постановщик программы «Устами младенца». А после путешествия в Териберку его ждала работа над новым музыкальным клипом. Из Мурманска у него и его супруги Ники уже был куплен билет до Москвы. Но как добраться до аэропорта?

- Отменить полет никак не могли. В съемках задействовано огромное количество людей, павильоны, декорации. И если нам было туда не прилететь, большой труд пошел бы насмарку. Нам посоветовали водителя, который сказал, что все-таки сможет выехать из Териберки по бездорожью. Но утром он позвонил и сказал: «Извините, я через это не проеду». Как альтернативный вариант жена нашла информацию про вездеход. Только эти ребята нас сразу предупредили: гарантий, что даже он довезет, нет. Но и вариантов других нет. Так что вездеход мы снабдили тулупами, водой, лопатами, - рассказал «КП» Даниил.

Чета Мишиных приехала в Териберку, чтобы увидеть китов и северное сияние. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

Чета Мишиных приехала в Териберку, чтобы увидеть китов и северное сияние. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

Метель была такой, что даже на вездеходе путники могли застрять среди снежных барханов. А ехать по ним – 80 километров. Это расстояние до военного городка Североморск-3. Оттуда можно продолжать путь на машине - еще 40 километров до Мурманска, а там – в аэропорт и рейс на съемку.

Эвакуация на вездеходе обошлась в 85 тысяч рублей. Можно было найти попутчиков и разделить затраты. Но на это не хватало времени – самолет дожидаться опоздавших не станет.

Мишины взяли чемоданы и – в путь.

Чтобы успеть на самолет, пришлось заказывать необычный трансфер – на вездеходе. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

Чтобы успеть на самолет, пришлось заказывать необычный трансфер – на вездеходе. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

- Ничего веселого картина не предвещала - в двух, или трех местах нашего маршрута видимость становилась просто нулевой, - описывает дорогу Даниил. - За 15 километров до Североморска-3 мы встретили попавшую в занос арендную машину, и подобрали двоих ребят. Им пришлось бросить машину, они куда-то о ней сообщили. Получается, спасли людей из снежного плена.

На самолет чета успела. Рейс, кстати, задержали, так что в аэропорту путники смогли немного перевести дух. А когда поднялись в воздух, Заполярье вернуло им должок и показало сияние – его было видно из иллюминатора.

Сияние Мишины увидели, поднявшись над облаками в самолете. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

Сияние Мишины увидели, поднявшись над облаками в самолете. Фото предоставлено Даниилом Мишиным.

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