«Окна закрыты полиэтиленом, а по домам пошли трещины»: в Новосибирске на улице Линейной по-прежнему живут с выбитыми стеклами

Дом № 41 на улице Линейной: окна до сих пор затянуты пленкой. Фото: Никита МАНЬКО

Со дня взрыва газа в доме № 39 на улице Линейной в Новосибирске прошел месяц. Пятиэтажку готовятся снести. Но досталось не только ей: пострадали и соседние дома. И их жители тоже просят о помощи.

- Я живу в доме № 39/1. Моя квартира, к счастью, не пострадала, но на нескольких верхних этажах в первом и втором подъездах выбило окна, на стенах фасада и внутри на штукатурке пошли трещины. Довольно много окон занавешены шторками, заколочены деревяшками, - рассказал КП-Новосибирск местный житель Елисей Тамбовцев.

Мужчина поведал, что с управляющей компанией у жильцов сложные отношения, даже идут суды. А ведь именно она должна бы заняться ремонтом, замазать трещины.

Фасад дома № 39/1 на улице Линейной разрушается. Фото: Елисей ТАМБОВЦЕВ.

- В первый день после взрыва сотрудники управляющей компании вместе с экспертами осмотрели практически все квартиры, сделали замеры окон. В некоторых квартирах на балконах действительно заменили стекла, но не во всех. В итоге люди заказывают новые окна за свой счет. Кто-то ждет компенсации в соцзащите, но им опять же ничего внятного не говорят. В квартирах, где живут пенсионеры и вообще люди, деньгами не располагающие, дыры закрыты либо картонками, либо полиэтиленом, - говорит Елисей.

На аналогичные проблемы жалуются и в соседнем доме № 41. Тем временем жильцы дома № 39/1 направили следователю ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы в рамках уголовного дела, обратились в независимую экспертную организацию, чтобы рассчитать смету, оценить, есть ли угроза обрушения здания. Они боятся, что во время сноса разрушенной соседней пятиэтажки трещины в их доме станут только больше.

Многие окна затянуты пленкой. Фото: Никита МАНЬКО

В управляющей компании дома «Вест-У» КП-Новосибирск отказались давать комментарий. В пресс-центре мэрии же отметили, что существенных повреждений в доме № 39/1 на улице Линейной не выявили. А вот за домом № 41 надо наблюдать.

- По вопросам компенсации за разбитые стекла в общественную приемную обратились семь жителей соседних домов. В доме № 37 по улице Линейной проводят техническую оценку поврежденных окон и балконов. В доме № 39/1 замена окон, включая лоджии и балконы, выполнена. На момент осмотра конструктивного усиления наружных стен не требуется. По вопросу трещин в кирпичной кладке на фасаде дома № 41 ТСЖ было рекомендовано систематическое наблюдение с помощью маяков и с занесением результатов в специальный журнал. Кроме того, рекомендовано проведение тепловизионного обследования, - прокомментировали в мэрии.

Напомним, взрыв газа в доме № 39 по улице Линейной прогремел 9 февраля. Погибли 15 человек, еще 39 пострадали. Следователи выяснили, что перед тем, как случилось ЧП, по пятиэтажке прошли лжегазовщики и заменили газовые шланги в нескольких квартирах, хотя не имели на это права. Подозреваемые сейчас в СИЗО, а следствие разбирается, насколько качественным было оборудование.

Жители разрушенной пятиэтажки подтвердили КП-Новосибирск, что им выплатили компенсации - всего на помощь пострадавшим семьям из регионального бюджета было выделено 335 миллионов рублей. Пока что заканчивается процесс оценки стоимости квартир в разрушенном доме, чтобы после выплатить семьям компенсацию на покупку нового жилья. 6 марта на совещании у губернатора стало известно, что 52 человека из разрушенного дома остаются во временном жилье из маневренного фонда, еще 35 живут в гостинице «Северная» и социально-оздоровительном центре «Обские зори».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за поддельных шлангов отключили газ

Недалеко от места взрыва, в доме № 87/2 по Красному проспекту, в двух квартирах обнаружили неисправные несертифицированные газовые шланги. На три недели дом отключили от газа. Об этом КП-Новосибирск рассказал житель этого дома Вадим.

- Комиссия обнаружила неисправность в двух газовых шлангах. Сказали, что они несертифицированы. И в результате с 17 февраля весь дом отключили от газа и до сих пор не подключили, - сообщил КП-Новосибирск Вадим. Устанавливали ли эти шланги лжегазовщики, еще предстоит выяснить. - Получается, с 17 февраля мы так и сидим без газа, в соседних домах такой проблемы нет. Я звонил в облгаз, который обслуживает дома, но там не в курсе ситуации. В прокуратуре Новосибирской области пообещали разобраться и провести проверку.

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